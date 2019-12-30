【旅發局除夕大抽獎攻略】先到先得？幾時開始？10問10答最後備戰

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【旅發局除夕大抽獎】旅發局明晚除夕夜（12月31日）舉行首次除夕倒數大抽獎，在港市民及旅客均有機會爭奪總值400萬元獎品，包括來回機票及iPhone Pro 11 Max等。究竟玩法如何？有什麼要注意？以下「旅發局10問10答」大家記得留意！

首先介紹一下「旅發局除夕大抽獎」獎品。

旅發局除夕大抽獎最後準備。（旅發局）

大抽獎分兩部分 ── 「即玩即贏抽獎遊戲」和「壓軸大抽獎」，其中「即玩即贏抽獎遊戲」要求市民挑戰一個類似配對牌遊戲，可無限次挑戰，直至遊戲時間結束或得獎為止，獎品如下：（點小圖放大看）

「即玩即贏抽獎遊戲」和「壓軸大抽獎」獎品如下：（點小圖放大看）

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想贏得以上豐富獎品，就要看看以下參加方法。

旅發局除夕抽獎參加方法

「即玩即贏抽獎遊戲」和「壓軸大抽獎」都在除夕（31 日）晚上6時至11時半舉行。由於系統只限香港IP位址登入，故此參者加必須身處香港，並按以下方法參加：（點小圖放大看）

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旅發局10問10答

但究竟獎品是否先到先得？是否要親身領獎？是否可以提高中獎機率？旅發局就製作了「10問10答」解答大家疑難，詳情請看下圖↓↓↓（點小圖放大看）

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旅發局除夕抽獎有隱憂　隨時觸礁？

不過其實抽獎是否能順利舉行也有隱憂，事關抽獎時段限在數小時以內，令數以百萬計市民和旅客必須在相同或相近時間內登入旅發局網頁，對旅發局網頁負荷量無疑是巨大挑戰，隨時有死server風險，未知旅發局是否是做好相應準備呢？

（旅發局）

另外，旅發局基於安全考慮，取消了今年除夕（31日）午夜煙花匯演，唯有依靠往年煙花匯演回味一下了↓↓↓ （點小圖放大看）

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