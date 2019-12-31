聖保羅男女中學附小意外　女校巴助理被撞再被輾亡　司機囚1年

七旬校巴司機本年1月在聖保羅男女中學附屬小學內倒車時，撞倒正從車後橫過道路的校巴助理，司機撞倒事主後並未有察覺，校巴的右後輪再輾過事主，事主當場證實不治。校巴司機今（31日）在區域法院承認危險駕駛導致他人死亡罪，被判囚1年，停牌5年。法官直指被告一時疏忽奪去了一條寶貴的性命。

該校放學時間，女死者被倒後的校巴撞倒輾斃。事件中，姓方男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。（梁銘康攝）

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被告方向欽（74歲）被控於2019年1月26日，在‪香港仔南風徑11號聖保羅男女中學附屬小學內危險駕駛一輛私家小巴，引致孫姓事主死亡。

大型車輛倒車時要格外小心

法官判刑時指，雖然本案非同類案件中最嚴重，但判刑須具阻嚇性，以阻其他駕駛者犯下同類錯誤，亦要顧及社會及事主家屬的感受。法官認為被告事發時在駕駛大型車輛，倒車時應格外小心，但如此理所當然的行為卻非每個駕駛者都能做到，而被告因一時疏忽奪去了一條寶貴的性命。

校巴助理被撞後頭部重創

案情指，被告於本年1月16日駕駛校巴，在聖保羅男女中學附屬小學內一條支路旁的泊車區泊車，當時校巴沿支路上坡倒車，孫姓校巴助理在校巴後方從左至右橫過支路，惟校巴撞到事主後，車的右後繼續輪輾過事主，事件報警處理，救護員到場時，發現事主頭部受致命傷，證實她當場死亡。

稱不知事主會在車後走過

被告在警誡下稱：「當時我退車期間有望後鏡，見到個女人企响我車左後，我諗住佢唔郁，所以繼續吞（退），點知佢突然向我車右後跑，經過我車尾所以撞到佢。」但他承認倒車時只檢查左右側鏡，當時他忙於控制校巴，沒察覺事主去到車尾，也沒意識到事主被校巴撞到。

案件編號：DCCC759/2019