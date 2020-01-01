運輸署擬2021年啟用智能停車場　 2020年逐步換新咪錶

政府近年推展智慧出行，希望以科技解決交通問題。運輸署今日﹙31日﹚起舉行展覽，介紹多項出行措施，包括新式咪錶、自動泊車系統、不停車繳費系統等。 運輸署指，將於荃灣海盛路以先導計劃形式，試用拼圖型智慧泊車系統，利用機械式裝置、自動裝置等，將汽車移至空置泊位，期望2021年初啟用。 另外，新式咪錶將提供更多繳費方法，包括支援信用卡及二維碼﹙QR code﹚，料於2020年上半年分批取代原有咪錶。至於原訂2020年第三季應用的不停車繳費系統，運輸署指仍在籌備，之後又需修例，預料會推遲，亦未透露首個試點。

政府預料，荃灣海盛路將以先導計劃形式，試用拼圖型智慧泊車系統，利用機械式裝置、自動裝置等，將汽車移至空置泊位，期望2021年初啟用。（黃偉倫攝）

荃灣2021年初率先啟用拼圖型智慧泊車系統

運輸署高級工程師楊樂祺表示，政府期望2021年初，正式於荃灣海盛路啟用拼圖型智慧泊車系統。她指，停車場採用機械式裝置、自動裝置等，駕駛者將車輛駛進泊車系統後，就可離開汽車，然後裝置會自動將車輛停泊在空置泊位，預料過程需時2至3分鐘完成。

楊樂祺指，每組系統有三層，頂層5個泊位，其餘各4個，即合共13個泊位，暫料屆時一共設8組，連同傳統泊車位，整個停車場會有約270個車位。她又指，泊位主要供私家車使用。

新咪錶預料會率先應用於停車位使用率較高的地方，以及旅遊巴泊位。（黃偉倫攝）

王伯健表示，預料2020年上半年，開始更換路旁停車收費錶。（黃偉倫攝） 深水埗擬採用圓筒型泊車系統 除了荃灣，楊樂祺指，深水埗欽州街亦會推智能停車場，並採用圓筒型泊車系統。她續指，停車場為圓筒型，預料建6層，每層10個泊位，當汽車駛進後，駕駛者就可下車，由裝置將汽車移至空泊位。她表示，預料屆時建三個圓筒，即提供180個泊車位，不過仍於初步設計階段，未有具體時間表。 2020年上半年開始更換咪錶 現時全港有約9,700個咪錶，已使用十多年，運輸署總運輸主任王伯健表示，預料2020年上半年，開始更換至新一代路旁停車收費錶，目標兩年內全面更換。他表示，現有咪錶只接納八達通繳費，但新咪錶則支援信用卡及QR code，可使用八達通、Visa payWave、感應式MasterCard、銀聯閃付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、銀聯QR、微信支付、支付寶及「轉數快」等方法繳費。

新咪錶支援信用卡及QR code，可使用八達通、Visa payWave、感應式MasterCard、銀聯閃付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、銀聯QR、微信支付、支付寶及｢轉數快｣等方法繳費。（黃偉倫攝）

王伯健又指，新式咪錶以4G網絡，連接中央管理系統，讓工作人員即時知道咪錶狀況，如是否有損壞等。他續指，咪錶設有感應器，可偵測車位是否空置，駕駛者可透過｢香港出行易｣應用程式，尋找空置車位。他強調，偵測器不設攝影功能。

王伯健指，2020年將提供不少於1,500個新式咪錶，預料會率先應用於停車位使用率高的地方，以及旅遊巴泊位，不過2020年第一季才會有具體推行地點。

楊樂祺表示，政府期望2021年初，正式於荃灣海盛路啟用拼圖型智慧泊車系統。（黃偉倫攝）

方崇傑﹙左﹚表示，現正籌備不停車繳費系統，希望應用於各條政府收費隧道、道路。（黃偉倫攝） 正籌備不停車繳費系統 未有時間表 政府曾指，將於2020年第三季，於將藍隧道推行不停車繳費系統。不過2019年的《施政報告》提到，將藍隧道通車後，將免除收費。運輸署高級工程師方崇傑表示，現正籌備不停車繳費系統，希望應用於各條政府收費隧道、道路。 方崇傑指，系統需在隧道範圍設｢龍門架｣，署方亦會向駕駛者派發繳費易車貼，貼在擋風玻璃上，之後｢龍門架｣就可透過「無線射頻識別」技術(RFID)，偵測車輛經過，然後再自動收費。對於RFID技術近年引起私隱問題，方表示標籤只載有標籤識別號碼及經處理後的車輛識別號碼，強調正作私隱評估確保符合個人資料私隱條例。

至於何時正式推行，方崇傑表示，由於仍在籌備，而且之後需經立法會修例，相信會遲於2020年第三季，暫未有確實時間表，亦未有首個試行點。

運輸署正舉行「香港『易』出行」巡迴展覽，介紹即將推出的多項便利市民出行措施，現於黃大仙樂富廣場展出，之後會到灣仔、數碼港及海怡半島等作展覽，直至2月10日結束。