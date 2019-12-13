運輸署就中環紅磡渡輪、水上的士招標　須提供實時到達資訊

天星小輪於2011年因乘客量不足，停運紅磡至中環渡輪航線。運輸署早前就復辦該渡輪服務諮詢區議會，今日（13日）宣布，招標承辦「中環──紅磡」及「水上的士」持牌渡輪服務。當中紅磡至中環渡輪航線會來往紅磡（南）渡輪碼頭及中環八號碼頭，而水上的士會提供行經啟德、紅磡、尖東、西九及中環的渡輪服務。 運輸署又要求投標者提交以智能手機應用程式，發放渡輪航線實時到達資訊等創科措施，亦要為船隊引入環保元素。招標截止日期為2020年1月24日中午12時前。

政府正籌備復辦來往中環及紅磡渡輪航線，以及推出「水上的士」。（資料圖片／陳浩然攝）

運輸署指，為回應社會對增加港內渡輪航線的意見，並配合《香港旅遊業發展藍圖》就增設「水上的士」的建議，政府正籌備復辦「中環──紅磡」渡輪航線，以及推出「水上的士」。署方指，紅磡（南）渡輪碼頭鄰近紅磡（紅鸞道）公共運輸交匯處及港鐵黃埔站，渡輪乘客日後可轉乘多條專營巴士線、專線小巴路線或港鐵往返九龍及新界各區。

「水上的士」主線有5個上落點，分別設置於位於啟德的跑道公園碼頭一號或二號梯台、紅磡（南）渡輪碼頭、尖沙咀二號或五號梯台、中環八號碼頭 （西面泊位）、九號或十號碼頭，以及西九文化區南邊的登岸設施，乘客可於任何一個站點自由上落。

天星小輪於2011年因乘客量不足，停運紅磡至中環渡輪航線。（資料圖片）

運輸署又表示，為增加「水上的士」航班靈活性，有興趣投標的營辦商可建議營運時間，但必須每日提供最少3班依照主線航行的渡輪服務，而當中一班次必須在晚上7時或以後從啟德開出，以便讓乘客享受維多利亞港的夜景。此外，為滿足個別地區乘客的出行需要，營辦商可建議營運短途服務，往來維港兩岸的碼頭或其他登岸設施。

署方提醒，有意投標者須於截止日期前將投標書放入位於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座10樓運輸署接待處側的「運輸署投標箱」內，逾期遞交的投標書概不受理。