2020起全港換新咪錶　香港電訊、Flowbird獲管理、營運及維修合約

運輸署今日（20日）公布，與香港電訊及Flowbird聯營公司簽署總值6.82億元，為期11年的「採購連管理、營運及維修新一代停車收費錶系統」合約，聯營公司將於2020年初開始分期更換全港的停車收費錶，並將負責管理、營運及維修，預料在2022年初，將全面完成更換全港現有的收費錶。

運輸署今日（20日）公布，與香港電訊及Flowbird聯營公司簽署為期11年的「採購連管理、營運及維修新一代停車收費錶系統」合約，總值6.82億元。（政府新聞處提供相片）

運輸署於去年10月公開招標，在同年12月21日截止期內，共接獲6間公司提交標書；經詳細評審後，由聯香港電訊及Flowbird聯營公司獲選批出合約。合約為期11年，總值為6.82億元，當中包括一年的系統開發及十年的管理、營運及維修服務。

新咪錶收費方式將視乎年中招標結果而定

新停車收費錶將會支援多種付費方式，包括以流動應用程式遙距繳付泊車費、配備感應器，以偵測停車位是否已被使用，以及提供實時資訊，協助駕駛者尋找空置泊車位。惟新停車收費錶最終採用的收費方式，將視乎今年年中進行的「收費服務營辦商」招標的結果而定。

運輸署聯同機電工程署，將會與香港電訊及Flowbird聯營公司展開新一代停車收費錶系統的開發工作，期望在明年初開始分期安裝新停車收費錶，以取代現有的收費錶，並在2022年初全面完成更換全港現有的收費錶。

現時全港合共設置了約9700個只接納八達通繳費的收費錶，以管轄約1.8萬個路旁停車位。（資料圖片）

現時全港合共設置了約9700個只接納八達通繳費的收費錶，以管轄約1.8萬個路旁停車位。現有收費錶早在2003至2004年度起投入服務，可用年期行將屆滿，須予更換。除更換現有的收費錶外，運輸署亦將會物色額外的路旁泊車位並裝設新一代停車收費錶，以照顧各區的泊車需求。