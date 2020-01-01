【冬季流感】除夕公院內科爆滿　聯合、將院、威院至今等逾8小時

醫管局公布2019年除夕（12月31日）公家醫院內科住院病床佔用率，較前一日（30日）微跌，但整體內科住院病床佔用率達108%。除夕日急症室求診人次為5,508人次，有941人次需轉入內科，當中內科病床佔用率最高的是博愛醫院及伊利沙伯醫院（分別達121%）；而兒科佔用率最高仍屬將軍澳醫院，佔用率達89%。 截至元旦日（1月1日）的上午11時半，基督教聯合醫院、威爾斯親王醫院及將軍澳醫院急症室要等候超過8小時。

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傳統上新年大家都會避免生病及求診，惟醫管局數據可見，2019除夕16間設內科病房的公院，15家都「爆滿」，其中博愛醫院及伊利沙伯醫院情況最嚴重，佔用率分別達121%；將軍澳醫院情況亦嚴峻，佔用率達117%。

至於兒童病房，12間有提供兒童病房的公院昨日整體入住率為70%，當中將軍澳醫院佔用率最高，達89%；而伊利沙伯醫院兒科病床佔用率亦達87%。

急症室等候時間方面，截至2020年1月1日上午11時半，等候時間最長的是基督教聯合醫院、威爾斯親王醫院及將軍澳醫院，需等超過8小時；而伊利沙伯醫院及廣華醫院亦要等超過7小時，而東區尤德夫人那打素醫院的等候時間需逾3小時；其餘公院急症室一般等候時間為超過1小時。