【元旦遊行】食肆服飾店表態　義載、罷市、派食物　響應民陣遊行

民陣於今日發起元旦大遊行，各區有多間小店身體力行支持，並呼籲市民出席。除了有店舖罷市，響應號召出席遊行外，更有小店義載市民到遊行起點維園、在特定時段提供免費食物及飲品，以表支持。

民陣發起的元旦大遊行今日下午二時開始，由維園遊行至遮打花園，一如過往，有小店響應號召，罷市一天以出席遊行。深水埗食肆標記樂園潮州粉麵今日於閘外貼出告示，指「對抗暴政，休息一天」，而旺角服飾店Second Kill亦在社交平台上宣告今日休店一天，又指在維園見。

深水埗食肆標記樂園潮州粉麵今日於閘外貼出告示，指「對抗暴政，休息一天」。 （網上圖片）

旺角服飾店Second Kill亦在社交平台上宣告今日休店一天，並指在維園見，響應號召出席遊行。(網上截圖)

事實上，除了罷市外，亦有小店以其他行動支持遊行。元朗亞玉冰室今日於店外貼出告示，指會於由中午12時15分起的五個時段，提供專車接送市民前往港鐵天后站，望更多元朗人參加今日的遊行。

元朗亞玉冰室今日於店外貼出告示，指會於由中午起的五個時段，提供專車接送市民前往港鐵天后站。(陳蕾蕾攝)

小食店「渣哥一九九六」今日發起「和你lunch」活動，指上午11時至下午2時店內所有食物及飲品費用全免，希望可在遊行前為市民打打氣。另外，荃灣亞玉豆腐花亦於店外拉起印上「良知圍城」的易拉架，指今日提供$1購買一豌黑白豆腐花的優惠，每人限買一碗，望「人人分清是非黑白」。