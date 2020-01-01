【元旦遊行】警方SOGO外包抄圍捕　警方：全日拘捕逾400人

反修例風波持續超過半年，民陣今日（1日）原於港島發起元旦遊行，但因為灣仔爆衝突，警方下午約5時半要求腰斬遊行，並須於6時15分前疏散所有市民，港島多區其後都爆發衝突。 於晚上約8時多，於銅鑼灣崇光百貨對出有人群聚集，警方施放約五發防暴槍驅散，並以左右包抄方式於花旗銀行外圍堵數十名市民。期間一度向在場作調停的立法會議員許智峯及記者施放胡椒噴劑，又向記者展示藍旗及檢查身份證。警方其後準備兩架大型旅遊巴在場，相信用來帶走被圍截的人。有部份人則在警員搜查後，獲放行離開。 警方指今日全日拘捕逾400人。警方7點多時曾發稿，警告暴徒立即停止違法行為，警方會繼續採取驅散及拘捕行動。

1月1日晚上8點多，警方在銅鑼灣包抄，圍堵數十人，截查和搜身。被截查人士須雙手抱頭，坐下、蹲下或背向牆。（高仲明攝）

7時多銅鑼灣施放多枚催淚彈

傍晚5時半，民陣宣布警方要求腰斬遊行後，銅鑼灣仍有不少人等待進入維園參加遊行，或剛從維園出發。警方要求人群離開，銅鑼灣的遊行人士亦陸續散去，但仍有示威者逗留，於晚上約7時多，於銅鑼灣崇光百貨對開、軒尼詩道一帶有示威者及市民聚集，當時警方防線位於怡和街位置，一度施放多枚催淚彈驅散在場人士。

現場聚集人士，除了穿黑衣的示威者，亦有不少人並非穿黑衣，又或未有帶備任何防毒面具等，他們繼續在場高叫口號及指罵警員，而警方則向他們照射強光電筒。

1月1日晚上8點多，警方在銅鑼灣包抄，圍堵數十人，截查和搜身。被截查人士須雙手抱頭，坐下、蹲下或背向牆。有人倒地，警方以警棍制服。（鄭子峰攝）

警方左右包抄 崇光外圍堵數十人

於晚上約8時多，警方突然發射多枚橡膠子彈或布袋彈，並衝前跑向在場的市民，於崇光百貨外將一人制服在地，並以左右包抄的方式分別從怡和街及波斯富街衝出，圍堵該處聚集的人。

崇光百貨外一帶近百人被警方包圍，當中包括穿上反光衣的義務急救員及「守護孩子」成員，部份人穿黑衣，亦有沒有穿上黑衣及沒有裝備的市民。他們被要求雙手抱頭蹲坐在地上，或者要面向牆壁，警方又分批搜查在場的急救員。

期間有街坊在行人路上大叫法律求助熱線及「我無嘢講」等，期間有防暴警員反喝止「收聲啦」，並嘲笑「唔好私了」，多次與在場圍觀群眾口角。

1月1日晚上8點多，警方在銅鑼灣包抄，圍堵數十人，截查和搜身。被截查人士須雙手抱頭，坐下、蹲下或背向牆。（盧翊銘攝）

警兩度扯脫許智峯眼罩 多名記者中椒

而於對面馬路、希慎廣場對開，在場打算調停衝突的立法會議員許智峯，要求警方勿將防線延至行人路，當時防暴警員以胡椒噴劑對向他的面部，並兩度扯脫他的眼罩及向他的面部施放胡椒噴劑。

此外，防暴警員亦向在場採訪的多名記者施放胡椒噴劑，需要接受義務急救員治理。警方又向行人路上的人士舉藍旗，要求他們離開，當時路上主要是記者，後方只得零星市民。於銅鑼灣廣場外，在場警員要求記者離開，表示「唔走就冇得走」，記者須一字排開及檢查身分證，最後要沿東角道離開。

▼警方包圍截查▼

+ 7 + 6 + 5

鄺俊宇批評警方挑釁叫「衝去救人」

於晚上約9時，兩輛白色旅遊巴到達崇光百貨外，相信是準備接走逾百名被捕者。立法會議員鄺俊宇到場，並以大聲公朗讀出警員行動呼號，指會查核真偽，批評該警員挑釁市民。防暴警則回應鄺俊宇，指他「做戲、唔好嘈住晒。」鄺俊宇批評警員挑釁市民及立法會議員，希望警方核實涉事警員的行動呼號。在場市民高呼「放人」，情緒激動，有人從天橋向下投雜物。

▼01記者高位拍攝角度▼

+ 4 + 3 + 2

約晚上9點半，警方封鎖行人天橋，所有傳媒被要求離開，無法再在高位拍攝警方圍捕的情況。現場再有兩架旅遊巴駛至崇光百貨附近。

大約晚上10時，有部份接受搜查的人士，獲警方放行。警方再將封鎖線推前，由波斯富街路口推至駱克道及希慎廣場一帶。至晚上約10時半，崇光百貨、花旗銀行外一帶仍有數十人蹲坐在地上，他們被在場警員搜身及搜查隨身物品，部分人雙手綁上索帶，並於身上貼有貼紙。部分獲放行的人士被警方登記身分證，及拍攝片段要求他們說出自己的姓名。

警察公共關係科在晚上7時24分發稿，指入夜後，有蒙面暴徒在銅鑼灣、灣仔及中環多區肆意破壞，暴徒以雜物堵路，掘起路面磚頭，甚至縱火焚燒銀行門口及櫃員機，因應現場情況，警方已開始驅散，包括出動人群管理特別用途車。警方警告暴徒立即停止違法行為，警方會繼續採取驅散及拘捕行動。