【元旦遊行】滙豐沿途多間分行遭到破壞　總行銅獅子曾遭縱火

民陣今（1日）舉行元旦日大遊行，大批市民和應，有部分示威者針對滙豐銀行，破壞遊行沿路至少4間分行，如淋紅油、塗鴉、擊碎大門玻璃等。其中灣仔盧押道滙豐分行亦被破壞，便衣警、防暴警員其後到場，一度舉槍指向示威者，制服數人，並施放胡椒球彈、催淚彈。滙豐強烈譴責破壞行為。

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「星火同盟」早前被警方指涉「洗黑錢」，存於滙豐銀行的7000萬元資金亦被凍結，滙豐遂成為針對目標，在平安夜（12月24日）當晚，旺角朗豪坊商場近亞皆老街分行遭到破壞，其後滙豐於多區分行加建圍板。



民陣今發起主題為「毋忘承諾、並肩同行」的元旦遊行，下午2時於維園中央草坪出發，終站為遮打道行人專用區，已獲警方發出不反對通知書。

其後，有蒙面便衣警員於滙豐外舉槍，並制服數人。（路透社）

遊行路線沿途至少四間滙豐分行遭到破壞。

在下午約4時30分，灣仔盧押道的滙豐分行的自動櫃員機、大門玻璃被砸破，外面圍封的木板被噴上「星火」二字。大批便衣警、防暴警員一度到埸，舉槍指向示威者，帶走數名人士，其中一名被制服男子被拖行離開。其後警方與遊行人士對峙，一度施放胡椒球彈、催淚彈。灣仔滙豐的衝突，亦令警方腰斬民陣的遊行。

滙豐總行的銅獅子被淋紅油。（余俊亮攝）

滙豐總行銅獅子一度着火

另外，有示威者在中環滙豐總行大廈門前，將銅獅子淋上紅色油漆，並塗上「紅」字，到傍晚，銅獅子更被淋上易燃液體，一度着火。

至於銅鑼灣告士打道滙豐銀行柏寧分行雖已用白色圍板圍封，但有遊行人士於板上貼「溪錢」，並以黑色噴漆噴上示威標語。

中環滙豐櫃員機被縱火。（路透社）

滙豐發言人：強烈譴責

滙豐發言人表示，強烈譴責這幾天接連破壞銀行服務及相關設施的不當及無理行為，個別自動櫃員機和銀行設施因此需要暫時停止服務。發言人指，首要考慮是客戶和員工的安全，對客戶構成的不便深感抱歉，並會盡快復修受影響設施。

發言人指，滙豐植根香港多年，一直致力為客戶提供最優質的銀行服務，深信法治是香港作為國際金融中心的核心，期望本港的事件能夠盡快解決。

入夜後灣仔滙豐銀行有防暴警戒備。（美聯社）