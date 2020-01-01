【元旦遊行】大會疏散人不散　一半離開　一半逗留傳物資、設路障

民陣今日（1日）舉行元旦大遊行，起步近兩小時，仍有大批市民在維園等候出發。下午5時半，民陣正、副召集人岑子杰和陳皓桓分別宣布，警方以有示威者大肆破壞為由，要求民陣立即疏散遊行，他們呼籲在場人士往最近的地鐵站離開。 大會宣布遊行中止後，聚集在維園草地的示威者，部分往灣仔及銅鑼灣方向離去，有在中環的市民轉往IFC及港鐵站方向離開，但亦有示威者留下築起路障，並掘起地面磚頭；部分人在銅鑼灣及灣仔組人鏈，並傳遞雨傘等物資。

大會宣布遊行被中斷時，仍聚集在維園草地的市民隨即四散，往灣仔及銅鑼灣方向離去。（陳晶琦攝）

民陣表示，下午約5時半收到警方通知，要求終止遊行及集會，警方其後通知民陣，要求下午傍晚6時15分前疏散遊行人士。大會呼籲市民沿路以最近的方法離場。

大會宣布遊行被中斷時，仍聚集在維園草地的市民部分開始散去，有人往灣仔及銅鑼灣方向離去，部分人經灣仔站離開，有人購買單程車票，站內有十數名警員一字排開戒備。

另在灣仔的示威者聽聞遊行遭中止後紛紛起哄，有示威者未有散去，組成人鏈繼續傳遞雨傘等物資。與此同時，灣仔碼頭逾300人排隊，等搭船往尖沙咀。

銅鑼灣Sogo對出亦有示威者繼續聚結，電車路繼續被用作物資鏈及示威者上前線的通道。（高仲明攝）

銅鑼灣Sogo對出亦有示威者繼續聚結，電車路繼續被用作物資鏈及示威者上前線的通道，但亦有人住銅鑼灣站離開。

天后方面，則有大批人在英皇道出發前行，另有部分人退後向炮台山方向離開，大批防暴警察於英皇道一帶戒備。

於中環，大批已抵終點的示威者，轉往IFC及中環港鐵站方向離開，亦有示威者留下築起路障，並崛起地面磚頭。在德輔道中位置，有半百防暴警察向前推進設防，並一字排開於恒生銀行，與100米以外的示威者對峙。

有示威者以雪糕筒以及鐵枝等雜物，堵塞中環地鐵站D3出口，岑子杰隨後勸喻示威者，有黑衣人逐將雪糕筒搬開。（朱潔玲攝）

另外有示威者以雪糕筒以及鐵枝等雜物，堵塞中環地鐵站D3出口，岑子杰隨後勸喻示威者，有黑衣人逐將雪糕筒搬開。數分鐘後有一批防暴警察員從地鐵站內出現，地鐵站門外的黑衣人隨即四散。

防暴警員退回地鐵站內不久，即有地鐵站職員落閘關閉D3出口，有原本打算進入地鐵站的市民不滿斥「又叫人解散，又要封站」，中環其餘地鐵站出入口目前仍正常開放。