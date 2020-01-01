民航處空管系統短暫故障　無回應操作指令　一度轉用後備系統

民航處今日（1日）公布，航空交通管理系統的個別工作席位，出現短暫沒有即時回應操作指令的情況。空管人員於上午按預設程序轉用設計完全相同的後備系統，並對離境航班實施短暫的流量管制。 民航處於事發後即時責成承辦商盡快徹查事件和提交報告，並會繼續密切跟進事件。

民航處航空交通管理系統的個別工作席位出現短暫沒有即時回應操作指令的情況。(資料圖片）

民航處稱，航空交通管理系統的個別工作席位，今日出現短暫沒有即時回應操作指令的情況。在場的工程人員即時跟進和調查，並重啟相關的個別工作席位。於工程人員與在場的空管主管協商後，在上午9時10分按預設程序轉用設計完全相同的後備系統，空管人員並對離境航班實施短暫的流量管制。

民航處稱，抵港及飛越香港飛行情報區的航班並沒有受到影響，原來的航管系統主系統在重啟及經工程人員檢查後已作後備之用，整個過程中無需啟動最終備用系統。

民航處稱，有關事件沒有對航空安全構成影響，空管人員一直可以透過話音系統與所有航班保持聯絡，亦一直可以透過衞星導航監察技術（ADS-B）監察香港飛行情報區所有航機及航班資料，包括全部三種重要資訊，即航班位置、高度和二次監察雷達編碼，並繼續提供正常的空管服務。