民航處空管系統再跪低　失靈16分鐘後轉用後備系統　無影響安全

民航處指，航空交通管制中心的航空交通管理系統今天（13日）早上9時06分出現短暫故障，間歇性未能顯示個別航機及其相關的航班資料，在9時22分才轉用後備系統，即期間曾「失明」16分鐘，主系統在重啟及經承辦商檢查後已回復正常運作。 民航處稱，已在事發後即時責成承辦商盡快徹查事件和提交報告，強調期間一直可以透過衞星導航監察技術（ADS-B）監察香港飛行情報區所有航班，沒有對航空安全構成影響。

民航處空管系統今天失靈16分鐘。 （資料圖片）

系統間歇性未能顯示航機航班資料

民航處發言人表示，今早9時06分，空管中心航管系統的個別工作席位，間歇性未能顯示個別航機及其相關的航班資料。 在場的工程人員即時跟進和調查，並與在場的空管主管協商後，在上午9時22分按預設程序轉用後備系統。

民航處發言人強調，有關事件沒有對航空安全構成影響，空管人員一直可以透過話音系統與所有航班保持聯絡，亦一直可以透過衞星導航監察技術（ADS-B）監察香港飛行情報區所有航機及航班資料，包括全部三種重要資訊，即航班位置、高度和二次監察雷達編碼，並繼續提供正常的空管服務。而原來出現故障的航管系統主系統，在重啟及經承辦商檢查後已回復正常運作，並按設計用作後備之用。

曾延遲放行離境航班約16分鐘

發言人補充說，今早受惡劣天氣影響，航班本來已有所延誤，可以升降的航班並不多。在航管系統主系統短暫故障期間，為審慎起見，空管人員按程序曾短暫延遲放行離境航班約16分鐘，受影響的航班為兩班。抵港及飛越香港飛行情報區的航班不受影響。

民航處稱十分重視今次事件，並已在事發後即時責成承辦商盡快徹查事件和提交報告，民航處會繼續跟進事件。

民航處空管系統再跪低，失靈16分鐘後，需轉用後備系統。 (資料圖片)

本身是飛機師的公民黨立法會議員譚文豪指，對於空管系統再出事感到遺憾，他認為空管系統上次失靈，至今已有一段時間，「磨合期咩都磨完啦，但都重覆發生，係唔應該。」他並指出，今早因天氣不穩，需處理的飛機航班減少，頻密程度亦降低，但系統仍再度故障，直言民航處應盡快徹查事件，找出問題根源，並著手解決問題，「否則只會不斷發生」。他續指，民航處也需考慮是否繼續使用此系統，「如果仍然咁唔穩定，到三跑開時就好大個問號，係咪仲頂得順？」