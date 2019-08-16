民航處空管系統兩度失靈　須轉後備系統　離境航班起飛暫停15分鐘

民航處於2016年11月啟用斥資15億元新空管系統「雷神AT3」，惟啟用至今發生多次事故。據了解，航空交通管制中心的航空交通管理系統今（16日）早上約10時出現短暫故障，有「個別工作席位」（workstation）未能顯示個別航班資料，空管人員一度嘗試重設系統無效，最終須轉至後備系統。事件中導致離境航班一度停止起飛15分鐘。 民航處晚上證實今日空管系統先後不止一次失靈，而是兩次出現故障，以致未能更新航機及相關航班資料，故下午2時06分按預設程序轉用後備系統，並短暫延遲放行離境航班約15分鐘；抵港及飛越香港飛行情報區的航班則不受影響。

民航處入新空管系統「雷神AT3」，頻頻發生故障，包括一度未能顯示空中的飛機。（資料圖片）

公民黨立法會議員譚文豪表示，6月13日亦發生相類似事件，認為空管系統倘須磨合期，至今經已沿用近3年，「磨合期咩都磨完啦」。他續指，三跑系統落成航班資料將更複雜，認為當局勿「因小失大」，應盡快檢視空管系統存在的問題，並考慮是否需要更換新系統。

民航處空管系統今早失靈，離境航班起飛暫停15分鐘。（資料圖片）

兩次均出現「個別工作席位」未能更新航機資料

民航處表示，航空交通管理系統主系統及後備系統的「個別工作席位」，於今日上午先後未能更新航機及相關航班資料。在場工程人員即時跟進和調查，並重啟相關的個別工作席位，其後回復正常運作。

惟在下午，主系統的個別工作席位再次出現短暫故障，未能更新航機及相關航班資料。為審慎起見，工程人員與在場的空管主管協商後，於下午2時06按預設程序轉用後備系統，並短暫延遲放行離境航班約15分鐘，抵港及飛越香港飛行情報區的航班則不受影響。

民航處發言人表示，主系統故障期間，航空交通管制主任（空管人員）一直可以透過衞星導航監察技術（ADS-B）監察香港飛行情報區所有航班，繼續提供正常的空管服務。

同時又強調，有關事件沒有對航空安全構成影響，空管人員一直可以透過話音系統與所有航班保持聯絡。

民航處：責成承辦商盡快徹查事件

而原來出現故障的航管系統主系統，在重啟及經承辦商檢查後已回復正常運作，並按設計用作後備之用。整個過程中無需啟動最終備用系統。

民航處續指，十分重視今次事件，並在事發後即時責成承辦商盡快徹查事件和提交報告。民航處會繼續密切跟進事件。

新空管系統於2016年11月14日全面啟用，惟啟用翌日（15日）隨即被揭一架航機在雷達顯示屏「消失」至12秒後才出現，且出現過雙重影像。

民航處回覆立法會特別財委會的議員查詢表示，自啟用以來，發生7宗個別屏幕顯示／鍵盤／滑鼠沒有即時回應操作指令的個案，期間所有航機目標及資料址可顯示在屏幕上，且全部個案均未有影響航空安全。

美國聯邦航空管理局兩度發出公告

美國聯邦航空管理局（FAA）周五（16日）發出飛航公告，指由今日下午2時42分起，鑑於香港國際機場出現技術性問題，預計抵港的航班會延遲最多35分鐘。惟其後於下午3時01分，再次發出公告，則解釋是天氣原因及有飛機滯留於香港機場跑道，故抵港航班將延遲，同時亦會限制進入空域的交通流量，未知事件是否與今早空管系統失靈有關。