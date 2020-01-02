2019下半年展覽買家人次跌19%　貿發局多招應變　料今年出口跌2%

踏入2020年，反對修訂《逃犯條例》風波仍未平息。香港貿易發展局今日（2日）公布去年貿易及展覽數字，去年6至12月貿發局共舉辦19場展覽，當中無取消或提早結束，包括逾1.5萬間參展商，數字與去年同期相若；而買家數目則比按年跌19%。貿發局副總裁周啟良表示，社會運動對參展商影響不大，雖買家數字下跌，但參展商反映買家質素上升。 另外，今年本港首輪展覽玩具展、嬰兒用品展及文具將於本月6日至9日於灣仔會議展覽中心舉行，三展共吸引2,950間環球展商，當中玩具展更屬全亞洲最大規模展覽，有來自40個不同國家及地區的參展商。

香港貿易發展局今日公布去年貿易及展覽數字，指去年6至12月貿發局共舉辦19場展覽。（黃金棋攝）

周啟良今日指，去年第4季出口指數為18.8，較上一季跌8.6，反映港商看淡近期出口表現。而去年首11個月香港出口比2018年同期跌4.7%，周認為與區內其他經濟體相比，本港跌幅不算特別嚴重。他預計因全球經濟放緩等不明朗因素，相信2020年出口會繼續負增長，但因基數較低料跌幅收窄，估計2020年全年出口會跌2%。

周又稱，在玩具業去年首11個月出口方面，共有327億港元出口量，數字比前年大跌27.7%，但有個別市場出現升幅，包括英國升6.9%；澳洲增加10.3%；台灣則大升39%。在嬰兒用品方面，去年首11個出口量為61億港元，比前年同期跌24%，然而出口至台灣則有9.6%升幅。至於文具產品方面，去年首11個月出口量為67億港元，按年跌8.5%，但出口往澳洲市場升7.6%，而加拿大市場更有17.7%升幅。

周啟良（左）相信2020年出口會繼續負增長，估計2020年全年出口會跌2%。（黃金棋攝）

玩具展、嬰兒用品展及文具展將於下周一舉行，今年共有2,950名參展商，與去年規模相若，較去年減少45間參展商，即僅1%跌幅。三展去年共吸引10.6萬人次買家到場，周料今年買家人次會有跌幅，目前貿發局將組織200個買家團，包括多個新興市場如以色列、俄羅斯等12,000名買家來港參觀採購。

反修例風波至今仍未平息，周啟良指去年6月至12月買家人次約23萬，較2018年同期跌19%。但不少參展商反映，買家質素有所上升，亦接到不少優質訂單。惟周坦言，若社會運動持續，甚至升溫，恐對香港貿易展覽有重大影響。