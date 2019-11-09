寄宿學校展覽增三成本地學生參加　家長坦言局勢令其考慮移民

美國寄宿學校協會（TABS）今日（9日）舉行海外寄宿學校展覽，有20間來自美國和世界各地，包含加拿大、瑞士和約旦的不同寄宿學校參展。 國際項目總監Michael Sharver指，今年展覽比以往多三成本地學生參加，部份年齡只有9至11歲。他提到，現時社會狀態令部分家長打算提早將子女送到海外升學。亦有參加展覽的家長坦言，因為近月社會形勢萌生移民的念頭，亦計劃將兒子送到海外升學。

美國寄宿學校協會（TABS）今(9日）舉行海外寄宿學校展覽。（曾凱欣攝）

增三成本地學生參加展覽 部份只有9至11歲



TABS連續第25年在亞洲各地舉辦寄宿學校博覽，協助學生及家長與來自美國及其他海外的寄宿學校代表建立直接的聯繫，並根據個人需求和興趣建議合適的課程。

Michael Sharver提到，因為近期社會的不穩定因素，令參展學校減少約半成，由以往35至40間學校，到今年只有20間學校參展。另外，今年參加展覽的本地學生亦比以往增加三成，報名家庭達80戶，部份學生只有9至11歲。他又提到，現時社會狀態，令部分家長有計劃打算提早將子女送到海外升學。

有家長因社會時勢 萌生移民念頭

黎女士一家坦言，近期社會事勢令他們開始考慮移民，故計劃讓兒子到海外升學；又認為美國教育自由度較香港高，能讓兒子發掘到不同的興趣。但被問到日後會否回流香港，他們認為仍然是言之尚早。

育有13歲兒子的黃先生提到，兒子小學畢業後已有打算將他送至海外升學，他形容現時香港在動盪的時代，進一步加強他這個想法。他又提到政府部分政策例如國民教育、母語教學、普教中等，未必能為小朋友提供適合的環境讀書，認為讓兒子在海外升學能擴闊自己眼界，有更多發展空間。

美國教育制度更多元 美籍家長冀為子女提供不同選擇

劉先生一家擁有美國國籍，他提到自己早有打算讓女兒到美國升學，認為香港教育制度較為傳統，而美國教育制度較多元化，能為女兒提供更多不同選擇。加上部份海外院校師生比例低，他認為老師對學生的專注度會更大，對女兒而言是好事。就讀中三的女兒又提到，自己喜歡彈奏鋼琴，相信到美國會有更多發展機會，又指不少美國的院校比起香港的學校為學生提供更多不同種類的活動，例如為期一個月的野外露營，她期望到美國有更多機會接觸大自然。