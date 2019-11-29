藝術館暫別4年周六重開　推11個新展覽　吳冠中誕辰百周年珍藏

閉館4年、耗資約9億元翻新及擴建的香港藝術館，將於明天（30日）重開，傳媒今獲邀預覽，藝術館換上摩登新裝後，除硬件升級外，亦率先以11個主題展覽打頭陣，包括當代畫壇大師吳冠中的誕辰百周年展，精選逾100項館藏及私人珍藏展品，其經典作品《雙燕》亦有涵蓋其中。

閉館4年、耗資約9億元進行翻新及擴建的香港藝術館將於明天重開。（陳淑霞攝）

香港藝術館設玻璃幕牆，可盡覽維港景色。（陳淑霞攝）

藝術館闊別4年，經翻天覆地大改造後，外牆主要以立體纖維水泥板構建組裝而成，依工字形排列，臨海的藝術館更可隨着日照及陽光明暗變化，呈現不同投影，與維港碧波相互輝映，入口幕牆則以色彩斑斕的插畫點綴而成。

藝術館擴建後樓高7層，展覽空間共有5層，當中包括一層新增頂層展廳，由以往的7000 平方米，增至1萬平方米，總展覽增加逾四成，另新增樓高兩層的新翼大樓、咖啡廳及餐廳。

藝術館4大核心館藏包括中國文物、中國書畫、外銷藝術、現代及香港藝術，共展出逾17000項藏品。藝術館重開後將率先舉行 11 項展覽，包括「從糞筐到餐車——吳冠中誕辰100周年展」、「香港經驗．香港實驗」等；另有與英國泰特美術館合辦的「觀景．景觀—從泰納到霍克尼」專題展，展期將至明年3月4日，需另外付費進場。

香港藝術館於 2015 年 8 月閉館，翌年展開翻新工程，今個月重新對外開放。

當代畫壇大師吳冠中的畫作於市場上有價有市，其描繪江南風光的經典作品《雙燕》亦有於香港藝術館展出。（陳淑霞攝）

香港藝術館重開新面貌情況及部分精選展品：

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藝術館擴建後樓高7層，展覽空間共有5層。（陳淑霞攝）

開放時間：

星期一至三、五：上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上7時

逢星期四休館（公眾假期除外）

農曆年初一及年初二休館

聖誕前夕及農曆年除夕：上午10時至下午5時