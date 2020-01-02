【逃犯條例】理大生涉藏武器　辯方指被告被毆眼後要赤裸下體驗傷

理大學生涉嫌在9月21日在旺角警署外藏玻璃樽、鎚仔及打火機燃料，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，他否認指控，案件今（2日）於西九龍裁判法院開審。辯方反對10件證物呈堂，指警方調查時疑施用過份武力，指有警員把被告左眼打腫後，用雷射筆射直射其受傷的眼睛，並說：「係咪好鍾意玩電筒啊？」他指被告在視力受損情況下處理證物交收，事後被安排驗傷時，亦被要求赤裸下體。

被告吳俊偉在西九龍法院否認藏有攻擊性武器罪。(資料圖片)

被告吳俊偉，22歲，控罪指他於今年9月21日，在旺角彌敦道及太子道西交界的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個玻璃樽（樽口塞有一塊布）、一罐打火機燃料及一把鎚仔。

案發前有數名黑衣人噴警署外牆

控方開案陳詞指，一名女警長在晚上9時15分，見到有5至6名身穿黑衫黑褲蒙面示威者試圖在警署外牆噴漆，警方多番警告無效後，一批快速應變部隊警員出外驅趕。當時被告站在彌敦道的行車線上，見警員立刻轉身逃跑但遭截停。他被帶到警署搜身時，發現他藏有控罪所指物品，警方並檢取其手提電話。

火機燃料盛載約120毫克高易燃溶劑

警員在警署內有為被告拍照，及把搜出的物品拿往化驗，發現打火機燃料盛載約120毫克主要成份為輕質石油蒸餾物的液體，亦同在玻璃樽內同發現微量輕質石油蒸餾物，而有關物質屬高度易燃的有機溶劑混合物。

女警長陳智瑋供稱，她當日在警署2樓一個窗口見有人警署外牆噴漆，即通知上級，並有警員出外處理，她觀察範圍見不到警民有肢體衝突，亦無聽到有人投訴警員無出示委任證。她有聽過831晚有市民被警員殺死的傳聞，但她指警方在事發當晚沒有因此對市民有敵意或有任何暴力傾向。

辯方律師指被告被帶入旺角警署後遭警方施用過份武力。(資料圖片)

辯方指警員用棍毆被告左眼

辯方之後展「案中案」程序，反對案件的10項證物呈堂，包括玻璃樽、打火機燃料、鎚仔、檢取手提電話聲明書等，又在庭上讀出反對理由，指被告當晚被非法拘捕，遭警員施用過分武力，遭多名警員壓在地上，令他受傷。

律師又指，被告被帶到警署後，被一名便衣警以長警棍毆打左眼，他感到左眼骨劇痛及失去意識，雙眼短暫失去視力，該警員說：「唔好意思打錯咗。」被告接著向後倒下，遭3名警員大力拉開他的背包，被告感到背包內的物品被干擾，他在恐懼再被毆打及視力受損的情況進行了證物的交收。

要被告穿上裝備拍照

律師又指，被告曾被帶到一個房間，有警員要他穿起背包及戴上面罩及手套等拍照，被告曾問：「係咪可以選擇唔著住呢啲嘢黎影？」警員回答：「咁我借我套防暴衫畀你著，好唔好啊？」被告因害怕被打，按指示穿上裝備拍照。

辯方續指，警員又以雷射筆近距離直照射他受傷的左眼近5秒，該警員更說：「係咪好鍾意玩電筒呀？我地呢度有大把電筒架，可以燒著嘢架，你係咪想試？」另有警員恐嚇被告：「想唔想試下浸住個頭？」

指被告沒有簽署手機密碼同意書

辯方稱，警方在房內多次阻被告視線，令他無法以僅餘的視力觀察證物點算過程，又被警方命令在空白的證物袋上簽名。他指被告從沒簽署手機密碼同意書存取手機的內容，又指有關文件上的簽署由警方冒簽。

驗傷時被要求赤裸下體

被告及後被帶到醫療室檢查傷勢時，被要求赤裸下體，辯方直指這屬侵犯私隱的濫權行為，被告亦在視力受損及沒有律師在場的情況下進行會面記錄，之後才獲安排接見律師。被告於9月23日出庭應訊時，左眼仍然腫脹及走路一拐一拐，不能直立身體。

案件編號：WKCC3729/2019