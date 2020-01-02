【武漢肺炎】政府跨部門會議　周五起每日公布疑似病例

武漢正爆發不明原因肺炎，本港政府今日（2日）召開跨部門會議，檢視本港就湖北省武漢市出現的肺炎病例群組個案所採取的預防措施。政府表示，明日起將於香港國際機場增設額外的紅外線熱像儀專為由武漢市抵港飛機的旅客作體溫監測。 當局在包括高鐵香港西九龍站在內的所有出入境管制站，一旦發現有急性呼吸道症狀的發燒旅客，如病發前14天曾於武漢市到訪街市或海鮮市場，將會即時轉介至公立醫院接受隔離治療及跟進。

陳肇始（中）公布加強口岸防疫措施。左為高拔陞、右為黃加慶。（盧詡銘攝）

食物及衞生局局長陳肇始在主持會議時表示，雖然本港現時並未發現與武漢相關的嚴重肺炎個案，但政府會嚴陣以待以確保在有需要時盡快應變。當局表示，已制定一系列監測及防控傳染病的措施，包括切監察武漢市肺炎群組個案的最新情況，因應情況更新監測準則和化驗策略；因應市民大眾的關注，以及為增加透明度，政府會每日公布符合加強監察的個案數字。

明日（3日）開始，當局將於香港國際機場增設額外的紅外線熱像儀，專為由武漢市抵港飛機的旅客作體溫監測。在所有出入境管制站包括高鐵香港西九龍站發現有急性呼吸道症狀的發燒旅客，如病發前14天曾於武漢市到訪街市或海鮮市場，將會即時轉介至公立醫院接受隔離治療及跟進。

食物及衞生局局長陳肇始主持跨部門會議，檢視本港就湖北省武漢市出現的肺炎病例群組個案所採取的預防措施，並提示各有關部門提高警覺和做好準備。（政府新聞處）

當局已建議港鐵及機場管理局和相關航空公司加強於由武漢市抵港的高鐵列車及飛機的清潔消毒措施。高鐵西九龍站及機場客運大樓並已加強清潔；各政府部門亦會在其轄下的公共設施加強清潔及保持環境衞生，並提醒旅客，如出現呼吸道病徵，應佩戴口罩及求醫，並向醫生報告其外遊紀錄。

醫管局已提醒前線醫護人員，包括18間地區中醫教研中心的人員，加強留意懷疑肺炎求診病人的臨床情況，包括是否有發燒及急性呼吸道感染，或者肺炎徵狀，並且在病發前14天曾於武漢市到訪街市或海鮮市場。衞生署會致函全港醫生包括私家醫院及中醫師，加強留意及轉介懷疑個案。

所有懷疑個案 安排在負壓病房隔離治療

若前線醫護人員發現有懷疑個案，應即時將病人安排在負氣壓病房隔離治療，並會盡快提供所需之化驗測試，通報衞生署衞生防護中心及醫管局總部。

市民外遊時應注意以下預防措施： ＊ 避免接觸禽鳥或其糞便； ＊ 避免到濕貨街市、活家禽市場或農場； ＊ 避免近距離接觸患者，特別是有急性呼吸道感染症狀的患者； ＊ 注意食物安全和衞生，避免進食或飲用生或未熟透的動物產品，包括奶類、蛋類和肉類，或食用可能被動物分泌物、排泄物（例如尿液）或產品污染的食物，除非已經煮熟、洗淨或妥為去皮； ＊ 身處外地時，如身體不適，特別是有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診；及 ＊ 從外地回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，告訴醫生最近曾到訪的地方；並佩戴外科口罩，以防傳染他人。