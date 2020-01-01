【武漢肺炎】何栢良：現時未知甚麼病毒引起　不應結論不會人傳人

湖北武漢市爆發不明原因肺炎病例，有27宗確診，當中7人情況嚴重。武漢市衛健委通報指，到目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(1月1日)在港台節目《千禧年代》表示，有7宗嚴重案例，比例較高；他認為，現階段未知是有什麼病毒引起，不應下結論指不會人傳人。

個案與濕街市有關 令人擔心病人有否接觸動物

何栢良認為，內地當局公布，短時間有27宗確診個案，當中有7宗屬師嚴重，比例相當高。另外，有個案與濕街市有關，令人擔心病人是否曾經接觸過動物，尤其是野生動物，相信內地亦會循這方個方向調查。

至於內地的通報中，提到暫時未發現人傳人情況，何栢良認為，現階段未知今次爆發是由甚麼病毒引起，病例詳細資訊亦未有公布，如當中多少個案涉及同一家庭成員、在濕街市染病的案例數量等，因此現階段不適合下結論指不會人傳人。

武漢市華南海鮮市場出現不明原因肺炎病人。（網絡圖片）

較大機會是新出現的傳染病毒引致

至於是次肺炎是否是「沙士」翻版，何栢良認為不論禽流感、新中東型或2003年沙士快速測試，在收到樣本後一兩個小時內可以完成，若結果是陽性，一般一早已即時公布，但至今未有權威機構報告測試結果，相信與上述病毒引致的機會是比較低，而較大機會是新出現的傳染病毒引致組群爆發。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，現階段不應下結論指不會人傳人。（資料圖片）

市民去內地應避免到濕街市及醫院

至於武漢市內是否有機會已出現爆發，何說內地未有公布這方面資訊，相信仍在調查。近年內地提高處理傳染病的透明度，如調查後發現有進一步擴散或多於一個源頭，相信內地應會以高透明度的方向處理，經核實的信息會盡快公布，港府亦會保持與內地政府溝通，即時發放信息。他又認為，香港市民是時候提高預防意識及採取加強的預防措施，例如從內地回港後如有不適，應馬上戴口罩，在內地要避免到濕街市及醫院等。