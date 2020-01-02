【武漢肺炎】陳肇始：機場增紅外線探測　針對來自武漢航班

武漢正爆發不明原因肺炎，截至2019年12月31日，內地當局公布已錄得27宗病例，大部份患者均與當地一個海鮮批發市場有關連。 在本港，社會關注不明病毒會否經不同途徑傳入香港，屯門醫院今日（2日）證實，於12月31日接獲一個曾訪武漢的女病人求醫，她有發燒及上呼吸道症狀，初步測試對流感、禽流感及SARS（非典型肺炎）病毒呈陰性反應，現仍接受隔離治療。 食物及衞生局局長陳肇始就武漢的不明肺炎召開跨部門會議，並於會議結束後見傳媒。她指出，本港目前無發現與武漢不明肺炎相關的個案，如果來自當地的旅客或港人曾到訪武漢的市場，一旦有發現病徵，抵港後會立即送往醫院隔離。

港大微生物學系講座教授袁國勇晚上表示，屯門醫院病人的樣本經檢測後，對全部動物及人類的冠狀病毒，以及禽流感和季節性流感病毒，均呈陰性反應。他續指，仍需時透過高通量基因排序測試進行數據分析。

陳肇始表示，本港目前無發現與武漢不明嚴重肺炎相關的個案。當局由周五(3日)起，會加強出入境口岸的疾病檢控措施，包括機場將增設紅外線熱像儀，主要檢查武漢抵港航機乘客的體溫。而高鐵西九龍站亦會加強相關檢查，所有由武漢來港的列車，都會加強防控措施。

她表示，如果相關旅客或港人曾在過去14日到訪武漢的街市、海鮮市場等，抵港後有任何病徵，會立即送往公立醫院接受隔離。她強調，所有口岸發現可疑個案，都會立即送院隔離。此外，教育局、社會福利署會協助致函學校、幼兒中心等機構。

醫管局通報3宗個宗

衞生防護中心總監黃加慶醫生表示，已去信所有醫生、私家醫院，知會最新呈報機制。醫管局行政總裁高拔陞表示，截至今日中午醫管局共向衞生署通報3個個案，3名病人分別於瑪嘉烈醫院、屯門醫院及大埔那打素醫院接受治療，全部已退燒，兩人亦已出院，只餘下瑪嘉烈醫院的個案仍然留醫，目前臨床情況穩定。醫管局明起會每日通報最新情況。高拔陞補充指，上述3名病人曾到訪武漢，但未到訪當地濕街市。

黃加慶表示，衞生署於出入境口岸一向對入境旅客有恆常體溫檢查，明日起武漢抵港航機的落機閘口，會額外加設紅外線體溫探測儀。黃加慶表示，衞生防護中心已向內地衛生當局索取更多感染個案資料，但目前資料仍未算足夠。

陳肇始指，如遇可疑發燒或肺炎個案，醫管局有既定程序處理，明日起當局將每日公布最新情況。