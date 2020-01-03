【武漢肺炎】瑪嘉烈有患者曾往武漢　求診者憂染病回家即封存衫褲

武漢爆發不明原因肺炎，暫錄得27宗病例。本港暫接獲3名曾到武漢的發燒病人，全已退燒且無嚴重肺炎，兩人已出院，一人仍在瑪嘉烈醫院留醫情況穩定。 有到瑪嘉烈醫院求醫的病人稱得悉事件，亦擔心沙士重演，故在離開醫院後會洗手，外出回家後亦會將「全套衫褲」放入膠袋，以免病菌傳到家中。亦有病人表示因本港未有確診個案，故不需太緊張，不必「自己嚇自己」。

今日(3日)上午10時半許，瑪嘉烈醫院急症室約有20人求醫。(侯彩琳攝)

到瑪嘉烈醫院求診並抽血檢查的林小姐今日早上受訪稱，知悉有曾到武漢的病人在瑪嘉烈醫院留醫，她在離開醫院後便到急症室門外洗手盆洗手，直言「有少少擔心」沙士重演，故此增加洗手次數，外出後回家亦會立即抹乾淨鞋子。林小姐表示，自從沙士之後便隨身帶備酒精搓手液，而外出回家後便習慣將「全套衫褲」放入膠袋，待清洗時再打開，以免病菌傳入家中。

瑪嘉烈醫院急症室外設有洗手盆。(侯彩琳攝)

陪同家人到瑪嘉烈醫院照胃鏡的張女士，對武漢爆發肺炎緊張，擔心疫情蔓延至香港，「驚又好似沙士咁嚴重。」張女士每隔3個月至半年陪同80多歲的父母到醫院，除提醒父母戴口罩外，自己外出亦會戴口罩和使用酒精搓手液。

唔需要太過恐慌，自己嚇自己

到醫院求診的長期病患者陳先生則表示，因現時本港未有確診個案，發燒病人已出院或情況穩定，故不擔心疫情會蔓延到香港，加上不會前往武漢，故「唔需要太過恐慌，自己嚇自己」。

陪同家人照胃鏡到瑪嘉烈醫院張女士，對武漢爆發肺炎緊張，擔心疫情蔓延至香港。(侯彩琳攝)

醫院職員：平時工作亦會戴口罩

在瑪嘉烈醫院擔任技術助理的徐先生則表示，工作不需出入病房，故不太擔心疫情，現時武漢肺炎病因仍然未明，相信醫院的防護措施已經足夠。而平時工作亦會戴口罩，和使用酒精搓手液，故不會特別加強防護措施。

鄧先生因工作需求，而不定期到瑪嘉烈醫院進行工程維修，他不知有曾到武漢的發燒病人仍然留醫在瑪嘉烈醫院，知悉後則表示擔心醫院隔離措施是否足夠，會到醫院會洗手和戴上口罩。

在瑪嘉烈醫院擔任技術助理的徐先生則表示，相信醫院的防護措施已經足夠。(侯彩琳攝)

黃先生到瑪嘉烈醫院探訪產後的姐姐，他得悉有一名武漢的發燒病人仍然留醫在瑪嘉烈醫院後，表示有「少少驚」，到醫院時亦會戴上口罩。而同行的姚女士則表示會提醒產婦要注意衛生。

瑪嘉烈醫院復康用品店店員劉先生指，購買醫療口罩和酒精搓手液的人數則和以往相若。而今日(3日)上午10時半許，瑪嘉烈醫院急症室約有20人求醫，而在急症室門外亦有貼出告示提醒病人戴上口罩、離開醫院時清潔雙手。