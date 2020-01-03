【武漢肺炎】專家：嚴重個案比例與沙士初期相若　籲戴外科口罩

湖北省武漢市爆發不明病毒性肺炎。食物及衞生局表示，本港暫時沒有發現和武漢相關的嚴重肺炎個案，公立醫院接收三宗曾赴武漢的病人，其中兩人已出院。 中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌於港台節目《千禧年代》表示，現時內地發現個案中約四分一須留醫深切治療，與當年爆發SARS初期的嚴重個案比例情況相約，有內地學者估計有可能是新發的冠狀病毒，若屬新病毒，快速測試未能有效測出結果，但目前未有新的確實資料，據本港三宗發燒個案病情輕微，相信公眾無需過於憂慮，指香港機制穩健。 他提醒，原本都要注意冬季流感，市民戴一般外科口罩都足夠抵擋飛沫，並加強洗手，不需要用到N95。

湖北省武漢市爆發病毒性肺炎，錄得最少27宗不明原因肺炎，其中7宗病情危重，均與當地華南海鮮市場有關連。許樹昌表示，有北京專家現懷疑是新發的冠狀病毒，但仍未有新消息，若屬新病毒，快速測試未能有效測出結果。許樹昌認為，情況同當年沙士「有啲近磅」，現時發現個案中約四分一須留醫深切治療，與當年爆發沙士初期的嚴重個案比例情況相約。

對於本港有三宗病人到武漢後發燒個案，許樹昌認為，三人病情輕微，無去過海鮮市場，均已退燒，肺片亦無顯示肺炎跡象，出院安排是適當，相信公眾無需過於憂慮，指香港機制隱健，當有從武漢抵港個案有初步症狀，都會送院隔離。據目前資料，如個案曾到訪當地海鮮市場，就會比較高危，當內地公布有其他社區都爆發該肺炎，或個案的醫護人員、照顧者、同住家屬等如都出現該肺炎病狀，且個案急速上升，是會人傳人的證據，對任何到過武漢人士都須小心。

他提醒，原本都要注意冬季流感，戴一般外科口罩都足夠，「不需要去到N95。」因一般的呼吸道傳播都是透過飛沫，外科口罩能阻隔到飛沫，如一般感冒、流感等，不過須定時更換，不能除底口罩、經手觸摸後又再重戴，應換上新的口罩，因使用過的口罩表面有會有污染，「唔可以一個口罩戴足成日。」並提醒要加強洗手。他指，N95通常是阻隔由空氣傳播的病菌，如有活躍肺癆患者，醫護要入負氣壓病房為嚴重個案巡房時才需要用到。