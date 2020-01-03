港鐵疑43億元購國產列車　同廠製新加坡地鐵列車因有裂紋須回收

內地生產商中國中車（CRRC）於周二（31日）發公告指，於去年11月至12月，其控股子公司中車青島四方機車車輛股份有限公司，與香港鐵路有限公司簽訂了總計約38.2億元人民幣（約43億港元）的地鐵車輛及配件銷售合約。惟翻查港鐵網站過去兩個月公布的已批出合約公告，未見有相關公告。 港鐵曾於購入同一生產商的市區線和高鐵列車，而該生產商亦在2016年被揭發，授予新加坡的地鐵列車出現裂紋，須秘密回收更換。 就中國中車的公告，《香港01》正向港鐵查詢。

中國中車（CRRC）公告指，其控股子公司中車青島四方機車車輛股份有限公司，其中與香港鐵路有限公司簽訂了總計約38.2億元人民幣的地鐵車輛及配件銷售合約。（中國中車公告）

中國中車股份有限公司於2015年由中國南車及中國北車合併換股，轄下共有46間全資及控股子公司。據中國中車微信公布2019年11月至12月的合約公告，當中提到控股子公司青島四方與港鐵簽訂了價值38.2億元人民幣的合約，涉及「地鐵車輛及配件銷售」。為該公司11項合約中第二高價，佔該兩個月合約總額的9.4%。最高價是向中國國家鐵路集團出售動車，總值217億元人民幣。

中國中車（CRRC）周二（31日）發公告指，其控股子公司青島四方與港鐵簽訂了總計約38.2億元人民幣的地鐵車輛及配件銷售合約。（資料圖片）

港鐵未有公告

不過，搜尋港鐵網站過去兩個月公布的已批出合約公告，未見有相關公告。其招標進程公告中，無論是「營運中鐵路系統」及「新支線工程項目」的分類中，都未見有涉及列車及配件的招標資料。

曾購入同廠市區線及高鐵線列車

港鐵曾購入中車四方（合併前為「南車四方」）的列車，包括2015年以逾60.5億元，購入93列8卡列車，用於港鐵市區線；2012年，以17.4億元購入廣深港高鐵的9列8卡列車。

同廠35列新加坡地鐵列車現裂紋 須秘密回收更換

2016年傳真社揭發，中國中車青島四方公司（當時為合併前的「南車四方」），與日本川崎重工業株式會社的聯營公司，售予新加坡地鐵的35列列車出現裂紋，須要秘密回收，運回青島更換。

事後港鐵被揭發一早知情，而新加坡政府之後亦證實報道，指裂紋出現因為製造過程「有雜質」，當局自2014年起逐步回收車卡送廠維修，當時預計2019年會完成更換工作。