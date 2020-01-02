【沙中線】聆訊再開　禮頓、委員會專家：加固或影響安全

港鐵沙中線紅磡站接連傳出醜聞，被揭有鋼筋有被剪短、工程紀錄缺失、有設計擅自被改動，政府於是設獨立調查委員會徹查事件，聆訊於2018年10月正式開始，期間委員會亦曾發中期報告。

聆訊今日（2日）再度召開，由結構工程專家作供。代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott透露，除了政府委聘的獨立結構工程專家，其他由禮頓、港鐵、委員會委聘的專家，均認為鋼筋只需扭入螺絲帽32毫米。

另外，禮頓及委員會專家認為，紅磡站的結構安全，如採取加固補救措施，反而可能會影響結構原因。