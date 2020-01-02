【沙中線】聆訊再開　禮頓、委員會專家：加固或影響安全

港鐵沙中線紅磡站接連傳出醜聞，被揭有鋼筋有被剪短、工程紀錄缺失、有設計擅自被改動，政府於是設獨立調查委員會徹查事件，聆訊於2018年10月正式開始，期間委員會亦曾發中期報告。
聆訊今日（2日）再度召開，由結構工程專家作供。代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott透露，除了政府委聘的獨立結構工程專家，其他由禮頓、港鐵、委員會委聘的專家，均認為鋼筋只需扭入螺絲帽32毫米。
另外，禮頓及委員會專家認為，紅磡站的結構安全，如採取加固補救措施，反而可能會影響結構原因。
Ian Pennicott引述禮頓及委員會的委員會專家指，如採取補救措施，可能會影響紅磡站擴建月台的結構安全。（資料圖片／張浩維攝）
獨立專家：鋼筋完全扭入螺絲帽方安全 其他三人：32毫米足夠強度
是次聆訊將傳召禮頓委聘的獨立結構工程專家Nick Southward、政府委聘的獨立結構工程專家劉志宏、港鐵委聘的獨立結構工程專家Mike Glover、委員會委聘的獨立結構工程專家Don Mcquillan等四名專家。
Ian Pennicott透露，劉志宏的專家意見與其餘三人不同，劉認為鋼筋螺絲帽需完全末端對接螺絲帽，方為及格安全，惟另外三名專家則認為，毋須末端對接，鋼筋只需扭入螺絲帽32毫米即有足夠強度。
Pennicott又表示，至少兩名專家證人，即禮頓及委員會的委員會專家，認為紅磡站擴建月台的結構安全，更指如採取補救措施，可能會影響結構安全。
周啟發﹙右﹚表示，加固工程包括開鑿石屎，加裝暗釘，預料本月底裝上加固用的鋼筋。（黃偉倫攝）
加固補救工程進度8.7% 料4月底完成
另外，聆訊今日又傳召禮頓地盤監督周啟發﹙音譯﹚。聆訊東西走廊月台層板近連續牆位置的加固工程進度為8.7%。周表示，工程包括開鑿石屎，加裝暗釘，預料本月底裝上加固用的鋼筋，4月底前完成工程。
Pennicott表示，預料委員會於農曆新年前完成結案陳詞，3月底向政府提交報告。
沙中線聆訊分兩階段，開首關注紮鐵工程，包括剪鋼筋的問題，於2019年1月29日完成結案陳詞。不過之後政府隨即「自爆」北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處有工程紀錄缺失、擅改工程等問題，於是2019年5月底再度召開聆訊，先後傳召事實證人、統計專家，到10月4日至10日間再傳召項目管理專家，之後一直休庭至今日重開。