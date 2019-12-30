傳深圳倡東鐵北上越過深圳河　新羅湖口岸實施一地兩檢

現時香港及深圳在羅湖口岸實施兩地兩檢，兩地居民出入境需行經橫過深圳河的行人天橋。今日（30日）有報道指，深圳當局近月正重新規劃羅湖口岸的設計，建議港鐵東鐵線北延跨過深圳河，直抵深圳羅湖區土地，實行類似高鐵西九龍站的「一地兩檢」，新設計已預留有關安排。 政府發言人回覆表示，深圳市政府未就改造羅湖口岸及深圳火車站的方案向特區政府提出任何建議。發言人指，接獲深圳市政府提出的正式建議後，特區政府會研究建議的可行性及效益。港鐵則着記者向政府相關部門查詢。 有立法會議員批評，深圳當局的規劃牽涉香港，卻完全主導設計，形容香港「被規劃」；又指港人已害怕與內地接軌，「一地兩檢」又於內地實施，質疑港人會否接受。

現時羅湖口岸實施兩地兩檢，出入境居民需跨越深圳河之上的行人天橋。（資料圖片）

每年8500萬人次經羅湖口岸出入境

今日《星島日報》報道，深圳當局近月開始重新規劃羅湖口岸的設計，改造成連接粵港兩地的重要交通樞紐，建議港鐵東鐵線北延越過深圳河，並在內地羅湖口岸實行「一地兩檢」。

翻查資料，羅湖口岸於1986年啟用，每年均有大量人經此出入，根據香港入境處數據，2018年羅湖管制站一共有約8,512萬人次出入境，佔總體出入境人次約27%，為各管制站之最。根據入境處所述的入境情況，羅湖是香港最大的陸路邊境管制站，在繁忙時段旅客輪候過關時間較長，旅遊旺季、假期及周末尤甚。

若計劃落實，新羅湖口岸形式會如深圳灣口岸，出入境港深的手續，會在蛇口的聯檢大樓進行，即一地兩檢。（資料圖片）

香港及內地實行一地兩檢並非新鮮事，去年通車的廣深港高鐵香港段，出入境旅客便是在高鐵西九龍站進行一地兩檢。而在內地範圍進行一地兩檢，更早於深圳灣口岸實施，出入境旅客在蛇口的聯檢大樓辦理手續。

港府：收到建議後會研究可行性及效益

本港政府發言人回覆表示，深圳當局未就改造羅湖口岸及深圳火車站的方案向港府提出任何建議，特區政府在接獲深圳市提出的正式建議後，會研究建議的可行性及效益。

設於本港範圍內的高鐵西九龍站，實行一地兩檢。（資料圖片）

譚文豪：完全由內地主導 香港「被規劃」

公民黨立法會議員譚文豪表示，是次規劃關乎香港，卻完全由內地主導，形容是「被規劃」。他又質疑港府應對事件有了解，卻未有向港人交代。

對於一地兩檢的問題，譚文豪表示，報道指的情況，相信與現時深圳灣口岸的執行模式相似，於內地範圍實行一地兩檢，與高鐵西九龍站不同。不過他認為，即使並非於香港實行，港人已擔心與內地接軌，例如近日有港人經港珠澳大橋往澳門時，即使大橋奉行「三地三檢」，仍會被內地公安拘捕，故擔心內地同樣可以藉「屬地原則」拘捕港人。