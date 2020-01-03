【和你lunch】觀塘過百人遊行　防暴警一度舉藍旗警告

反修倒風波未完，再有人發起今日（3日）在觀塘「和你lunch」及遊行。逾百名市民參與活動，警員曾一度舉起藍旗，其後遊行結束後，參加者和平散去。

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在下午12時45分，逾百名市民在觀塘駿業街遊樂場集合，至1時起開始出發遊行，沿途呼叫「光復香港 時代革命」等口號。

遊行人士曾途經駿業街、鴻圖道、巧明街開鴻道等，期間曾走出馬路，隨後再走回行人路。沿路曾有貨車司機響安，並舉起拇指表示支持，亦有市民一同叫口號響應。

一度舉藍旗

在下午1時半左右，當遊行人士步行至巧明街附近時，有約10名防暴警戒備，多名警員身上扣上「警察加油」的飾物，部份人手拎圓盾及噴霧噴霧。警員曾一度舉藍旗，又開揚聲器，表示現場人士正參與非法集結，但又指「可以遊行，但要返回行人道」。

之後參加者繼續遊行，警員一直在馬路跟隨行人路上的遊行隊伍，並要求在場人士回到行人路。途中曾有市民向警員表示支持，警員道謝；亦有路過的中年市民質疑，若是光明正大何須蒙面，警員並無理會。

直至1時45分，遊行人士陸續回到駿業街遊樂場，之後和平散去。就現場所見，九龍城區議會黃埔西區議員鄺葆賢曾現身駿業街遊樂場。