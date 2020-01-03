漁農美食節開鑼　主辦單位料20萬人入場　惟商戶對銷情好壞參半

一連三日的本地漁農美食節嘉年華今日（3日）在旺角花墟公園開幕，有超過380個攤位展銷本地漁農產品和相關的貨品，當中有約140個本地農業攤位、約70個本地漁業攤位。主辦方籌辦委員會主席劉堅偉對今年的人流量、銷情都樂觀，預計有約20萬人入場，他表示今次嘉年華主打「本地味」，今年更在場內設有兩個以本地漁農產品製作的熟食檔位，令大家現場即食本地農友、漁友的成果。 不過商戶對銷情意見好壞參半，自稱「農青」的商戶「復耕者聯盟」就表示擺檔半日已經有熟客前來光顧，對這三日銷情樂觀；亦有農戶楊女士表示，半日下來人流量不錯，但「看的人多，買的人少。」

復耕者聯盟成員Judy對今年的市道、銷情都樂觀。（袁澍攝）

商戶派發食譜吸睛

今年第二次擺檔的商戶「復耕者聯盟」對今年的銷情較為樂觀。成員Judy表示今年帶來三款台灣的高麗菜（即椰菜），除了現場試食外，亦發布「高麗菜食譜」單張吸睛。「復耕者聯盟」去年第一次在本地漁農美食嘉年華擺檔就銷情極佳，更累積了不少回頭客。Judy表示今年的成本未有增加，所售賣的高麗菜保持30元一斤不變，同時對市道樂觀，相信銷情會好。

香港經歷了一個暖冬，對本地農業也有影響。主打蘿蔔製品的傅先生表示，今年的蘿蔔產量並不是很好，進貨量也相對減少，雖有熟客提前落訂，但對整體的銷情不樂觀。他在攤位現場試切蘿蔔給顧客品嚐，希望以此促銷。

攤位售賣蕃薯及本地薑的冼女士表示，冬天天氣熱，需要水分生長的蕃薯，今年產量只有過往的7成多，但售賣價格就沒有上升，「反而薑就長得好好」。她指，早上雖然人流較多，但旺丁不旺財，「看的人多，買的人少」。