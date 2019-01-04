【漁農美食嘉年華】棄電台工作改當農夫　農二代：增本地糧食供應

90後「農二代」辭電台工作投身種菜。現年28歲的許俊義原為電台幕後人員，因同事報道一系列的食物安全新聞，令他反思本港食安及糧食自給率偏低問題，之後毅然辭職，協助父親接手經營新溫室，希望為本地糧食問題出一分力。

許俊義出售今年嘉年華主題鶴藪白菜。（鄧倩螢攝）

許俊義（28歲）今日（4日）帶着自家永霖手耕農場出產的沙律菜，前往旺角花墟公園本地漁農美食嘉年華開檔出售。他準備了鶴藪白菜、紅尖葉、綠尖葉、綠牛油等，共80多包，售畢的話營業額可達約3,000多元，足夠抵消租金，達到推廣效果。

許俊義是「農二代」，父親經營永霖花園逾30年，大本營在粉嶺鶴藪，他亦在鶴藪長大。他原本從事電台幕後工作，兩年前同事報道一系列的外地食品安全問題，令他關心起本地情況，反思本港偏低的糧食自給率可能造成的安全危機。適逢父親準備接手浮流山一個溫室，於是決定辭職，當起現代農夫。

作為年輕農夫，他更着重科技及數據。他主要接手經營溫室蔬菜種植，並進軍零售業。鶴藪村中的長者建議他種植鶴藪白菜，他在流浮山溫室試種，但坦言，因鶴藪地處較高，氣候不同，所以同樣的種籽，鶴藪產品更好吃。不過鶴藪白菜依然是他一項主要的產品，「因為是本土品種，都幾受歡迎。」

鶴藪白菜是今年度本土漁業美食嘉年華重點主題。（鄧倩螢攝）

氣候暖化更難種菜

從事兩年農夫工作有喜有悲，最令他心酸的是氣候變化：「一年一年氣候轉變很好誇張！」 他指出，2016年水耕溫度只有攝氏32度，2017年上升至36度，2018年高達38度，炎熱的天氣增加種菜難度，「（如果）碳排放仲係咁犀利，好快玩完！」不過他稱會繼續堅持，「每一位客人覺得我哋啲菜質素可以、捨得花錢買，係我堅持嘅動力！」

許俊義稱會繼續做農夫，除了市民對食安要求提高，形成本地菜市場外，更希望為增加本港糧食自給率盡一分力，日後會增加與漁護署接觸，希望繼續耕植並保育本土品種。

（如果）碳排放仲係咁犀利，好快玩完！ 許俊義