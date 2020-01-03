【逃犯條例】主婦認衝動向記者批㬹及起飛腳　離庭再大罵「黑記」

61歲婦人在去年6月中環撐警大會，襲擊記者及拍打記者鏡頭，她今（3日）於東區裁判法院承認兩項普通襲擊罪。律師求情時指，她因一時憤怒而犯案，之後會控制情緒，亦不會再參加集會，以免引起衝突，裁判官指襲擊造成相當傷勢，押後至1月23日判刑，期間索取感化及社會服務令報告。惟記者追拍被告時，她仍大罵說：「有乜好影啫痴線，成班假記者，精神病，黑記！」

被告鄭麗芳，61歲，報稱家庭主婦，被控兩項普通襲擊罪。控罪指，她於2019年6月30日，在中環立法會綜合大樓2號公眾入口外襲擊一名姓周及一名姓陳的記者。

向記者批㬹及起飛腳

案情指，鄭與一眾撐警人士參加去年6月30日的集會， 期間在立法會大樓外指罵香港眾志秘書長黃之鋒，鄭拍打記者周峻峯的鏡頭3次，記者陳淑霞阻止，鄭就以右手手㬹批向周的左邊鎖骨，又用右腿打陳的左邊大腿。她警誡下承認襲擊。

求情稱不會再參加集會

辯方求情時稱，被告女兒即將生產，她是女兒唯一照顧者，亦要照顧一歲半的外孫。她因一時憤怒而犯案，之後會控制情緒，亦不會參加集會，以免引起衝突，希望以非監禁形式處理。

裁判官林子勤指襲擊造成相當傷勢，將案件押後至1月23日判刑，期間索取感化及社會服務令報告。惟她離庭時見有記者追訪時，仍有大罵說：「有乜好影啫黐線，成班假記者，精神病，黑記！」

案件編號：ESCC0022/2020