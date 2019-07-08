【九龍區大遊行】警察向記者逼近突現「啪」一聲　群眾高呼打記者

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，昨（7日）於九龍區舉行反修例遊行，晚上示威者沿彌敦道向旺角方向遊行，警推進時爆發衝突，更與記者發生推撞，記協因而嚴厲譴責。網上流傳片段顯示沒示威者的街道上，警方仍向記者方向推進，有身穿螢光衣記者後退，惟警員逼近揮警棍，疑似打向記者身上，現場發出「啪」一聲後，周圍即有人大叫「警察打記者」、「警察打記者」。

一名身穿螢光衣的記者正在後退，不過前方的警察仍揮動警棍，疑似向他身上打了一下。（網上片段截圖）

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片段中一班持長盾的警察正在彌敦道推進，零散的示威者向後快跑離開和警察有一段距離。期間一名身穿螢光衣的記者，在接近警方防線的位置，當時一名警員向該記者疑似有揮警棍動作向其身上打了一下，現場發出「啪」一聲，記者閃避，轉身面向警察後退離開，周圍有人大叫「警察打記者」、「警察打記者」。

警方動用警棍，驅趕示威者。（盧翊銘攝）

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《香港01》正就有關情況向警方查詢，暫未有回覆。早前警務處處長盧偉聰被問及對傳媒是否不尊重時，盧偉聰指「從來我對記者最客氣、最有禮貌」，強調警隊有心做好與傳媒的關係，「可能你哋覺得我喺度解釋，但我係真心」。

惟前線警員做法或與一哥說法不符，就昨晚情況，香港記者協會及攝影記者協會今日發表聯合聲明，指不滿警方凌晨於旺角清場期間，多次用盾牌推撞前線記者的鏡頭和身體，喝罵、甚至襲擊記者，嚴重阻礙採訪，妨礙新聞自由。

聲明指出，現場記者大多數都穿上印有「記者」的反光背心、配戴記者證，並配合警方行動而後退，但仍遭警方多次惡意推撞，對此表示嚴厲譴責。《香港01》向記協查詢有否收到片中記者投訴，暫時未能確認片中記者身份。

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