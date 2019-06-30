【逃犯條例】採訪撐警集會受阻　香港01、眾新聞、大公報記者遇襲

政府強推《逃犯條例》修訂令社會再陷撕裂，警民關係再陷低潮，而有建制派人士今日舉行撐警集會，但多家傳媒派出記者採訪期間，都報稱受到在場人士針對。而多家傳媒採訪有在場人士指罵香港眾志秘書長黃之鋒期間，有人情緒激動，以粗言穢語辱罵記者，甚至向記者施襲，包括香港01、眾新聞及大公報記者都相繼遇襲。《香港01》記者已就今次襲擊事件報警。

記者採訪撐警集會時遇阻，期間有人向香港01、眾新聞、大公報記者施襲。（陳淑霞攝）

下午約6時，有一批參加撐警集會的人士於立法會外，隔窗責罵黃之鋒，高呼「暴徒」、「垃圾」，更稱：「你無拉褲鏈咁好笑」，當時黃於立法會內保持微笑。

及有人一湧而上，當中一位身穿白衣的中年女士，得悉現場正有記者進行採訪，她情緒激動，多次以粗口及侮辱字句喝罵記者「影乜X嘢」、「X你老母X」，更多次以手襲擊《眾新聞》攝記相機，阻擋鏡頭，期間有在場記者不滿該白衣女士施襲，大聲喝斥。該女士隨即高呼：「成班都爛鬼記者」，又謂「你哋搞到香港立立亂」。

《大公報》記者展示傷勢，其鎖骨位置有紅腫。（陳淑霞攝）

混亂期間，《香港01》記者在場攝得有人向《大公報》記者猛力「批踭」，襲擊其左邊鎖骨，隨後《香港01》記者亦同遭襲擊，即使在場警員將其制服及分隔，有人仍衝破警方防線，兩度向《香港01》記者「起飛腿」，記者大腿及小腿兩處被踢中。

其後，在場警員將該女示威者帶往政總方向，在場記者上前追訪，有警員試圖制止該女士，但她仍不斷掙扎及發難，據《有線新聞》片段報道，有人當時仍意圖撲前，企圖向《香港01》記者有所動作。

之後，《香港01》記者及《大公報》記者現時於醫院等候驗傷，其中《大公報》記者的鎖骨位置，可見紅腫痕跡，中區警署稍後將派員為記者落口供。