【武漢肺炎】本港新增2宗懷疑個案　曾前往武漢　現於瑪嘉烈隔離

湖北省武漢市爆發不明原因肺炎，據市衛健委公布，截至今日（3日）早上已累計有44宗個案，其中11人情況嚴重，惟當局仍未完成病原調查。港人對武漢的疫情相當關注，食物及衞生局局長陳肇始昨日（2日）宣布，港府將加強監察並每日公布懷疑個案的數據。 醫院管理局今日傍晚（3日）公布，除之前的3宗懷疑個案外，再新增2宗個案，患者分別為12歲及41歲的女病人，兩人於過去兩周前往武漢，病徵包括發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，現正於瑪嘉烈醫院接受隔離治療。病人於病發前並沒有到過武漢的濕街市。 本港至今累計錄5宗懷疑病人個案，當中2人已經出院。

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醫管局公布，截至今日中午十二時，公立醫院於過去二十四小時共接收兩名曾於過去十四天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的女病人，年齡分別為十二歲及四十一歲，正於瑪嘉烈醫院接受隔離治療。醫管局已向衞生署呈報有關個案及已將病人樣本送交化驗。

醫管局總感染控制主任賴偉文醫生指，有關病人現時情況穩定，初步調查顯示，病人於病發前並沒有到過武漢的濕街市，醫管局會繼續監察有關病人的情況及提供合適治療。

連同上述個案在內，公立醫院自2019年12月31日起，共向衞生署呈報五宗相關病人個案，其中兩人已經出院。