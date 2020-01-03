【武漢肺炎】病例增至44宗　11人屬重症　武漢衛健委仍未公布病原

湖北省武漢市正爆發不明原因肺炎，武漢衛生健康委員會於2019年12月31日公布錄得27宗病例，事隔3日，武漢當局再公布，截至今日（3日）早上8時，共錄得44宗病例，當中11人屬重症，臨床病徵主要為發熱，有少數病人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病灶。 當局表示，病原鑒定（包括核酸檢測和病毒分離培養）和病因溯源工作仍在進行中，已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。

武漢衛健委再公布不明原因病毒性肺炎的最新情況，距上次公布事隔短短3日，當地再增17宗不明肺炎病例，自去年12月以來，累計已錄得44宗個案，當中11宗屬重症，其餘病人情況穩定。當局稱，病例臨床病徵主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸片呈「雙肺浸潤性病灶」。目前所有病例均在武漢市醫療機構接受隔離治療，已經追蹤到121名密切接觸者並行醫學觀察，密切接觸者的追蹤工作仍在進行中。

當局的流行病學調查顯示，部分病例為武漢市華南海鮮城的經營戶。截至目前，仍未發現明顯的人傳人證據，未發現醫務人員感染。惟當局未有就病原及傳播途徑再作進一步更新，僅稱病原鑒定（包括核酸檢測和病毒分離培養）和病因溯源工作正在進行中，已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。

當局表示，國家和省衛生健康委高度重視，派出工作組和專家組赴武漢市，指導當地開展疫情應對和處置工作。武漢市衛生健康委在全市醫療機構開展相關病例搜索和回顧性調查，已完成對華南海鮮城的環境衛生處置工作，進一步的衛生學調查正在進行中。