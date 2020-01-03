【武漢肺炎】教育局致函學校籲加強防禦　有家長問及內地交流情況

內地湖北省武漢市爆發不明病毒性肺炎，雖然港府稱，本港暫無發現與武漢相關的嚴重肺炎個案，並透露公立醫院曾接收三宗曾赴武漢的病人，其中兩人已出院。惟不少港人憶起2003年「沙士」一疫，社會均關心疫情。 教育局今日（3日）下午向全港學校發信，籲學校提高警覺及加強防禦措施，若懷疑校內有爆發情況要盡早呈報。 聖公會聖雅各小學校長張勇邦透露，有家長在假期時特地致電回校，問及4月舉行的內地交流活動會否如常舉行，直言他暫未能決定，會密切觀察疫情擴散情況，再下判斷。 而津貼中學議會當然執委林日豐則透露，校長群組間已提升警覺，加強留意校內不適及告假學生情況，包括曾否到訪內地，亦會提醒學生注意個人衞生。因應農曆新年料不少學生會隨家人到內地旅行或探親，故會特別提醒學生要遠離較高風險的地方。

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教育局今日下午致函全港學校，呼籲就內地武漢市肺炎病例群組個案提高警覺，包括促校方提高警覺，加強項防禦措施，並提醒家長合作，注意學童個人及環境衛生。信件同時提供正確潔手、戴口罩的指引，促學校落實衞生防護中心建議，加強預防措施，如提醒同學戴口罩及洗手，減低感染風險。教局又提醒，學校若懷疑校內有傳染病爆發情況，須盡早呈報；在考慮校本停課前，須諮詢衞生防護中心，再按患病人數及病情決定是否停課。

事實上，學校放聖誕新年假期間，網上已流傳有武漢肺炎疫情，聖公會聖雅各小學校長張勇邦指，小學多實行健康校園政策，如其校學生每日入校前均須「噴手」，有關措施自實施以來從未停止，暫無打算加添額外的做法，亦未見有大量家長就情況表達關注。

中學校長：若有學生不適 會特地問及曾否離港



津貼中學議會當然執委林日豐亦指，由於部分學生或家長或曾在聖誕假到訪內地，故荃灣葵青區中學校長們亦有在群組互相提點須提高警覺，若有學生缺課或不適，會特地多問學生或其家人曾否離港，同時亦會加強提醒學生注意個人衛生，如農曆新年要到內地旅行或回鄉，應帶備口罩、搓手液備用，並留意遠離高風險地方（如街市）。

張勇邦指，有部份家長知悉內地疫情後，主動問及學校會否繼續舉辦內地交流團，顯示家長關心情況。(資料圖片)

學校將密切留意內地疫情公布 再就交流團作決定

然而，張勇邦透露，有家長在聽到疫情後，特地在假期致電學校，查詢今年四月的內地交流活動在什麼情況下會取消，顯示家長亦關心情況。

他指，每年學校均安排五年級生到境外交流，而今年的交流計劃是到內地姊妹學校交流，惟他認為，距離交流仍有一定時日，加上原定交流地點在杭州，與武漢相隔甚遠，「『沙士』、禽流感時期，學校都有繼續交流，只是行程、用餐上有調整，例如不吃家禽、「朝探晚探」（每日探熱兩次）及在公眾地方戴口罩等」，他指，學校將密切留意內地當局的公布，視乎疫情有否擴散再作最終決定。

校長：沒警示保險不賠償 若學校已籌備交流料會繼續

林日豐亦表示，本港多所學校傳統上會在假期舉辦交流團，當中包括到訪內地，但因政府暫時沒有相關警示或提示要取消，而若臨時取消保險亦不會有賠償，因此預料籌備了交流活動的學校會如常出發。

而教育局則提醒，若學校將到內地交流，須注意食物安全及衞生，留意避免接觸禽鳥、避到農場、街市等。教局指，會繼續與衞生防護中心保持堅密聯繫，把有關傳染病的最新資訊通知學校。