【武漢肺炎】林鄭月娥今日到高鐵西九站　巡視出入境口岸預防措施

湖北省武漢市爆發不明原因肺炎，據該市衛生健康委員會公布，截至今日（3日）早上8時已累計有44宗個案，其中11人情況嚴重，惟當局仍未完成病原調查。 行政長官林鄭月今日到高鐵西九龍站，視察本港就湖北省武漢市出現的肺炎病例群組個案，在出入境口岸所採取的預防措施，食物及衞生局局長陳肇始亦有陪同。

林鄭月娥今日到高鐵西九龍站，視察港口衞生科人員對入境人士進行體溫監測的情況。（政府新聞處提供）

林鄭月娥與陳肇始今日到高鐵西九龍站出入境口岸聽取衞生署衞生防護中心港口衞生科人員講解健康監察措施，包括提供健康資訊、以紅外線熱像儀對入境人士進行體溫監測，以及跟進發燒的旅客。同時，亦有與前線人員交談，了解相關執行防控措施情況。

其後，林鄭月娥再到車站的公眾範圍，視察港鐵因應近日情況而加強的站內清潔工作。林鄭月娥表示，本港目前未發現與武漢相關的嚴重肺炎個案，但各部門及機構已作出充分準備及安排，當局亦會每日公布加強監察下的個案數字，以提高透明度。

林鄭月娥其後再到車站範圍視察，港鐵因應近日情況而加強站內的清潔工作。（政府新聞處提供）

她又呼籲，市民須加強個人及環境衞生措施，旅客倘出現呼吸道病徵，應佩戴口罩及求醫，並向醫生報告其外遊紀錄。