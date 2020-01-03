【居屋2019】冠德苑現首宗撻訂　料買家最多遭殺訂39萬

6個居屋屋苑何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑，於12月9日起揀樓。當中於何文田冠德苑，於周四（2日）售罄後，今日（3日）出現撻訂個案，為今期居屋首宗撻訂。 單位為B座7樓9室，售價為390.4萬元，買家料被沒收最多約39.04萬元。

何文田冠德苑位處小學屬34校網，有協恩中學附屬小學、馬頭涌官立小學及聖羅撒學校等名小學，中學校網則屬九龍城區，有近10間英中可供報讀。（李澤彤攝）

該單位於2019年12月31日成交，為冠徳苑B座7樓09室，售價為390.41萬元。單位實用面積為468平方呎，每平方呎價為8,342元，面向屋苑內的露天上落客貨停車位。根據成交紀錄冊，買家於今日撤銷買賣協議。

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白表買家損失一成訂金

若準買家申請撤銷買賣協議，房委會就會沒收相等樓價百分之五至十的訂金。若買家為白表客，以一成訂金計算，估計損失訂金約39萬元；若買家為綠表客，以最少5%訂金計，估計損手約19.5萬元。

冠德苑有今期「居屋樓王」之稱，全部603個單位都可間成兩房或三房單位，加上向南及東南方向的單位，高層可享維港景色，原已於周四宣布售罄。今期居屋至今共有1306伙單位成交，下周一（6日)約有165位綠表及白表家庭申請者獲邀揀選居屋單位。