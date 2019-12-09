【居屋2019】六大屋苑今日開始揀樓　何文田冠德苑頗受歡迎

房委會推售新一期居屋，今日（9日）開始揀樓，六大屋苑合共提供4,871伙。今早十時許，首批揀樓人士陸續到場並入內辦理手續，當中多為受白田邨重建影響的住戶；亦有被安排第二批揀樓的市民提早約兩小時到場等候準備，留意著被售出的單位，再作調整。上午11時許可見，何文田冠德苑頗受歡迎。

房委會推售新一期居屋，今日（9日）開始揀樓。（張浩維攝）

「居屋2019」出售六個新建居屋發展項目，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑。單位實用面積介乎25.6平方米至52.8平方米，項目按市值59折發售，售價介乎約156萬元至529萬元不等。

據知，房委會今日邀請約80名申請者到樂富居屋銷售中心，分3個時段揀樓；首輪揀樓在早上10時半開始，受邀人數較往年少約10人，全日少一個時段，今早所見，到場的以受白田邨重建影響的住戶為主。

將在下午12時半開始揀樓的白田邨住戶黃先生與家人，十時多已到達樂富房委會預備揀樓。他表示，一家六口原居於白田邨，「住慣九龍」，心儀鄰近南昌站及富昌邨的凱德苑，認為交通較方便，故希望可購入該屋苑的單位。

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連同33個重售單位，今期居屋有4904個單位，是復售居屋以來單位數目最多的一次。

上午約11時許可見，今期「居屋王」之稱、坐落九龍傳統豪宅地段及名校校網的冠德苑頗受歡迎，冠德苑三座大廈提供603個單位，當中A座最受歡迎，1803、 2303、 2503、2506、2603、 2605及2606已被選中；B座1807亦被選中。屋苑大多為實用面積400呎或以上的兩房或三房單位，可即買即住。而長沙灣凱德苑A座2604、1019 、1804亦已被選中。