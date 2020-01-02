【居屋2019】揀樓未滿一個月賣出逾1200單位　何文田冠德苑已售罄

6個居屋屋苑何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑，於12月9日起揀樓。截至今日（2日），共有1221伙單位成交，當中於何文田冠德苑的603伙單位於今日全部售罄。

何文田冠德苑位處小學屬34校網，有協恩中學附屬小學、馬頭涌官立小學及聖羅撒學校等名小學，中學校網則屬九龍城區，有近10間英中可供報讀。（李澤彤攝）

房委會表示，至今日共有1221個單位成交，當中綠表買家588個，白表買家則有633個，而位於何文田冠德苑的單位於今日已全部售罄。至於長沙灣凱樂苑的成交單位量次於冠德苑，現共售出258個單位，佔該屋苑的總單位量約三成。至於成交量最低的為沙田旭禾苑，至今只售出13個單位。

冠德苑有今期「居屋樓王」之稱，全部603個單位都可間成兩房或三房單位，加上向南及東南方向的單位，高層可享維港景色。不過，準業主須注意屋苑範圍內有數幅斜坡，未來要付款維修。

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房委會表示，周五（3日）會邀請約136位綠表及白表家庭申請者獲邀揀選居屋單位。今期居屋的每日銷售情況，會於每個工作天晚上8時或之前由電腦更新資料，並於樂富的房委會客務中心第一層平台的特設屏幕顯示。申請人亦可於每日晚上10時後，致電房委會銷售熱線2712 8000查詢各屋苑最新可供選購居屋單位的數目。另外，有關居屋每日銷售情況的資料，亦會於晚上8時或之前後上載房委會/房屋署網頁供公眾瀏覽。

今期居屋推出六個屋苑，分別是何文田常樂街冠德苑、長沙灣發祥西街凱德苑、葵涌德士古道尚文苑、將軍澳至善街雍明苑、馬鞍山恆健街錦暉苑及沙田坳背灣街旭禾苑，合共4,871伙，樓價介乎156萬至529萬元。