612右眼槍傷教師楊子俊集會首現身　徵事發影片向警方索償

1月3日晚，教協於愛丁堡廣場舉行集會，以「無懼白色恐怖，堅守教師專業」為主題，不滿教育局局長楊潤雄稱如學校不配合教師調查，局方有權取消校長資格等言論。在去年6月21日金鐘衝突中，右眼受傷、視力剩餘2.5%的拔萃女書院通識科教師楊子俊首次現身，他直言學生不需要只說「不知道」的老師，而是需要有血有肉、有思想、有政治立場的老師，呼籲同業做好身教，不要害怕發聲。 他早前向警方提出申索，要求警方就其傷害作出賠償，並要求公開警方公布使用武力的準則，他呼籲當日在場人士提供相關相片或影片。

教師楊子俊在612金鐘衝突中，右眼受槍傷，視力僅剩餘2.5%。（資料圖片）

於6月12日示威衝突中，右眼中了警方子彈的拔萃女書院通識科老師楊子俊，受傷後首次公開現身，他上台發言時，先感謝於受傷期間大家對他的支持，稱自己現時眼部僅餘2.5%視力，屬於失明狀態。

他被捕後被警方控以暴動罪，但之後已「踢保」成功。他早前向警方提出申索，要求警方就其傷害作出賠償，並要求公開警方公布使用武力的準則，他呼籲當日在場人士提供相關相片或影片。

教師楊子俊在612金鐘衝突中，右眼受槍傷，視力僅剩餘2.5%。他在1月3日的教師集會首次現身。（廖雁雄攝）

楊子俊自稱為「小薯」，指自己過往僅會參與七一遊行、六四集會等，但近幾年看到香港發展、優勢被漸漸蠶食，由銅鑼灣書店事件、一地兩檢等議題正正促使他走上街頭，「唔係通識科令學生走上街頭，而係令老師走上街頭。」他坦言自己僅從作為一個香港人的責任出發去做，現時更希望藉自己傷勢去做更多的事。

學生不需要只會說「不知道」的老師

楊子俊認為，作為老師必須要有政治立場，因為學生不需要只會說「不知道」的老師，反而正正需要一個有血有肉、有思想的老師，他呼籲老師們應做好身教，更加不要怕發聲。

他指現時「警暴」問題嚴重，他認為教育界亦有責任，令他反省應要為「學習能力低、自我成就感低」的學生去做好德育部分，需要教會他們甚麼是良知。至於有不少工會正籌備罷工，他稱包括自己在內，有好多老師對此有顧慮，但他稱香港的未來為年輕人着想，若香港已不能為年輕人謀福祉，認為業界應反思及討論於課堂教授課本知識的作用。