香港航空突取消年初四日本米子航班　港航致歉：屬調整班次安排

香港航空去年底財困纏身，經緊急磋商後滿足注資方案，空運牌照局決定暫時不採取進一步行動。港航表示，會推行整固計劃減省成本，進一步優化航線網絡，當中涉調整往來溫哥華、日本等航線。 《香港01》獲悉，有乘客原本購買由香港出發日本米子的航班，其後遭改飛大阪。港航回覆查詢指，早前宣佈調整網絡中部份航點的班次，其中包括取消1月28日（年初四）往返米子的航班，受影響的乘客將獲安排乘搭同日往返大阪的航班。

香港航空表示，早前宣布調整網絡中部份航點的班次，其中包括取消1月28日往返米子的航班。（資料圖片）

安排乘客改飛大阪

《香港01》接獲消息指，有乘客原本購買港航1月28日由香港出發飛往日本米子的航班，惟日前接獲通知，稱當日的航班將改飛大阪。



港航回覆指，早前宣佈調整其網絡中部份航點的班次，其中包括取消1月28日往返米子的航班。港航對此為乘客帶來不便深表歉意，並已安排受影響的乘客乘搭同日往返大阪的航班。

香港航空陷入財困，早前先後宣布削減現有航班約6%，於今年2月起陸續停辦洛杉磯、天津及溫哥華等多個航班。（資料圖片）

可改其他航點或退款

港航表示，乘客亦可致電所屬旅行社辦理退票、更改出發日期或改簽至香港航空營運的其他航點（或須繳付票價及稅項差額）。倘乘客在香港航空官網訂購相關機票，可於網站內直接申請退票或致電24小時熱線作出更改行程安排。

另外，港航去年11月宣布，將於今年2月10日起停辦天津航班服務、2月12日起停辦溫哥華航班服務，並於2月20日起停辦胡志明市航班服務。

同時亦會進一步調整其網絡中部份航點的班次，包括來往溫哥華、大阪、沖繩、札幌、東京、首爾、海口、杭州、南京和曼谷的航班班次，以應對不斷變化的市場需求，涉削減現有營運規模約6%。倘乘客持有已確認預訂的所有香港航空（HX）來往以上航點的乘客，可豁免重新預訂、重新發票，取消或退款之費用。