【武漢肺炎】本港啟動嚴重應變級別　伊院急症室護士派發口罩

武漢爆發未明病毒性肺炎，本港截至今日（4日）中午最新懷疑病例增至8宗。政府今早同時公布「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，並同時啟動嚴重應變級別，即時生效。 於伊利沙伯醫院，在下午時分約有20人在場輪候急症室服務，現場有護士向未有佩戴口罩的人士派發口罩。醫院內亦有貼出最新的探病時間。有剛出院的病人稱，在提升應變級別後，醫院安排職員在病房外限制探病人數，亦較頻密清潔病房。而於新生嬰兒特別護理病房，有探病市民稱病房減少一輪探病時間。

醫院內貼有啟動嚴重應變級別的提示。（張嘉敏攝）

於伊利沙伯醫院，下午約3時多，急症室內有約20人輪候服務，有部分病人未有佩戴口罩，在場的護士立即上前向他們派發口罩，並提醒須戴口罩進入醫院範圍。此外，急症室內設有「發燒等候區」，以膠板圍封部份座椅。急症室內原本用作顯示輪候時間的螢光幕關閉，記者向護士查詢輪候時間時，對方僅稱若「好急就即刻有得睇。」

內外科、兒科、婦科等病房僅傍晚可探病

醫院範圍內亦有張貼啟動嚴重應變級別的提示，提醒進入醫院範圍的人士出入均須洗手、預先量度體溫及必須佩戴口罩。而探病人數每次限於二人，每日的探病時間亦不多於兩小時。當中內外科、兒科、婦科等病房的探病時間為晚上6時至8時，而急症室病房則為下午1時至2時及下午7時至8時。

剛出院的黃小姐稱醫院有加強應對措施。（張嘉敏攝）

病人：病房加強清潔



於12月31日起在伊利沙伯醫院留醫的黃小姐稱，從周五（3日）起，探病時段有護士於病房外限制探病人數，又會向公眾人士派發口罩。而病房內清潔亦較頻密，她稱清潔人員早前每日只會抹地一次，惟周五起早晚亦會抹地，並會向病人詢問是否需要更換床單。對於懷疑病例增加，她對此表示擔心，由於家中有長者，會更注意個人衛生。同行的劉先生同樣稱擔心會演變成為沙士翻版，他認為政府對病情的警覺性低，「遲咗個幾星期先開始做嘢。」

政府冇講到好誇張，變相大家唔會好似沙士嗰時咁警愓

剛於兩周前誕下嬰兒的練小姐稱，獲通知新生嬰兒特別護理病房的探病時間有變，由今日起將會減少一節的探病時間。由於須進出醫院探訪嬰兒，她稱出入均會洗手及戴口罩，又會每日清洗穿著過的衣物。她批評政府「冇做過嘢」，未有實際的防疫措施，僅每日公布病例數字；她又認為政府令市民的警覺性減低，「政府冇講到好誇張，變相大家唔會去到好似沙士嗰時咁警愓。」同樣前來覆診的陳女士稱，擔心是次病情變為沙士翻版，加上家中有就讀小學的小朋友，為免將病菌帶回家，進出醫院均會徹底洗手。

下午約3時，急症室內有約20人在場等候。（張嘉敏攝）

公立醫院實施嚴謹感染控制安排



醫管局發言人表示，已提醒公立醫院前線醫護人員加強留意求診病人的臨床情況，包括是否有發燒及急性呼吸道感染，或者肺炎徵狀；並且在過去病發前14日內曾到訪武漢市。



而根據嚴重應變級別的措施，公立醫院會實施更嚴謹的感染控制安排，包括限制探訪。隔離病房現已謝絕探訪，恩恤原因會獲個別考慮；而一般急症病房，將限制探病時間為每日不超逾兩小時，而每次不超過兩名人士探訪；至於療養及復康病房的探訪時間，則每日不多於四小時，每次不超過兩名探訪人士。醫管局提醒前往公立醫院和診所的人士，必須佩戴外科手術口罩，探訪病人前後均需洗手。