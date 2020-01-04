【武漢肺炎】陳肇始稱考慮是否派員往武漢　醫院將縮短探病時間　

湖北省武漢市自去年12月31日爆發未明病毒性肺炎，截至本月3日累計有44宗確診病例，本港懷疑病例總數已經增至7宗。食物及衞生局局長陳肇始接受港台節目《星期六問責》時表示，政府計劃在數星期內完成修訂《預防及控制疾病條例》，將新型或對公共衞生構成影響的傳染病納入條例，令監測更完善。她又稱，需要減少醫院人流，或會縮短探病時間。

陳肇始稱，政府計劃修訂《預防及控制疾病條例》，將新型或對公共衞生構成影響的傳染病納入條例。（黃寶瑩攝）

本港截至本月4日凌晨12時，最新懷疑病例再多兩宗，總數已經增至7宗；其中4人已經出院，3人分別正在瑪嘉烈醫院、將軍澳醫院及屯門醫院留醫。對於局方已安排3人出院，陳肇始表示，「相信醫管局會好小心，知道佢哋係患其他病，譬如流感，而且情況穩定，先會畀佢哋出院。」

她又稱，政府計劃修訂《預防及控制疾病條例》，將新型或對公共衞生構成影響的傳染病納入條例，而醫生必須呈報有關個案，令監測更完善。她期望有關修例能在數星期內完成。另外，陳肇始表示需要減少醫院人流，包括探訪者及義工等，或會縮短探病時間。

陳肇始：會去信教育局 呼籲家長及老師留意疫情變化

陳肇始於節目後表示，現時仍與內地當局進行緊密的溝通及安排，對於會否積極派員到武漢視察，她稱會檢視是否派政府人員到武漢，未有正面回答其落實時間表，港府經過與專家會議討論後，將目前疫情評估分析納入嚴重級別。現時局方會與各單位進一步溝通，包括會去信教育局，至各區中小學，呼籲家長及老師留意有關疫情的變化及學童的身體情況，同時亦會與康文署及社會福利署等部門溝通，留意各區情況及加強監測情況。



陳認同如市民感到身體有不適、或有發燒的狀況等，到人多的地方戴上口罩較為理想，到外地旅遊亦不建議到濕街市等地方逗留或接觸野味等食物。