《香港01》化驗理大泥土樣本　山埃含量低於環保署標準

反修例示威衝突不斷，理大去年11月中爆發激烈警民衝突，雙方互以催淚彈及汽油彈等攻擊，校園烽煙四起，破壞嚴重。理大上月初委託獨立認可實驗室在校園不同地點，採集空氣、水、土壤及環境表面之擦拭樣本作檢測，兩輪公布結果均低於安全標準限值。 《香港01》在去年11月23日，亦分別在接近衝突場地暢運道的Core A及Core C大樓附近草叢抽取泥土樣本，並委託檢測中心化驗山埃含量，全部樣本結果均顯示，每公斤山埃含量低於1毫克，遠低於環保署的標準上限。

理大去年11月中成為示威衝突的戰場，面向漆咸道的校園平台一度遭警方投擲多枚催淚彈。（資料圖片）

理大八空氣樣本均低於國際標準 達安全級別

理大昨（4日）公布新一輪空氣樣本檢測結果，八個空氣樣本分別在接近衝突位置的Core A大樓附近、校園接駁港鐵紅磡站天橋附近等地點採集，所有檢測結果顯示，二噁英、總多氯聯苯、多環芳香烴濃度和CS粉末在空氣樣本中的含量，均低於國際機構所訂定的參考限值，反映符合適用的健康及安全參考數據。

所有空氣樣本的二噁英含量為每立方米0.034至0.096皮克I-TEQ，低於加拿大安大略環境空氣質量標準，即二噁英含量為每立方米0.1皮克TEQ；至於總多氯聯苯的空氣樣本含量，則為每立方米0.278至 0.419毫微克，低於每立方米含150毫微克的參考標準。

校方指，已完成校園北區各大樓進行安全檢測工作，包括評估建築物的結構安全及進行室內空氣檢測，有關的檢測符合適用的健康及安全參考數據，因此校園可恢復正常運作。

+ 9 + 8 + 7

草叢泥土山埃含量低於1毫克/公斤

《香港01》於去年11月23日，即在理大被警方包圍後一星期，在接近衝突場地暢運道的Core A及Core C大樓附近草叢，各抽取200克泥土樣本，並以膠袋盛載密封樣本，送到檢測中心化驗山埃含量。兩個泥土樣本結果均顯示，每公斤的山埃含量低於1毫克，低於香港環保署發出的「按風險釐定的土壤污染整治標準（公園）」，即每公斤含4,900毫克山埃限值。參考理大於上月底發布的檢測結果，八個泥土樣本的山埃含量，為每公斤低於1毫克，低於環保署標準。