理大水土環境樣本檢測出爐　催淚氣體殘留成分全遠低於安全標準

上月多間大學被反修例示威者佔領，當中處於紅隧要衝理工大學最嚴重，示威者向警方連環拋擲汽油彈等，警方發射催淚彈應對，亦有出動水炮車射藍色水劑。 理大在清場後收回校舍，本月初委託獨立認可實驗室在校內不同地點採集了空氣、水、土壤及環境表面之擦拭樣本作檢測，今日（27日）收到水質、土壤和環境表面擦拭檢測結果，顯示催淚氣體殘留物的主要化學成分含量，均遠低於相關的安全標準限值。至於其餘空氣樣本的檢測結果，預計將於2020年1月收到。

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理大指，檢測涵蓋屬於催淚氣體殘留物的主要化學成分，包括：二噁英、總氰化物、總多氯聯苯（PCBs）、多環芳香烴（PAHs）和鄰-氯代苯亞甲基丙二腈（CS粉末的活性成分）。而校方已收到有關水質、土壤和環境表面擦拭測試樣本的所有檢測結果，按本地或國際相關政府部門及機構所訂的認可標準，有關土壤、自來水，和擦拭樣本含的污染物，以及空氣樣本中所含的CS粉末，均遠低於相關的安全標準限值。

理大強調，已對各大樓進行安全檢測工作，包括評估建築物的結構安全、進行室內空氣檢測、清洗空調濾隔，並就個別建築物進行徹底清潔消毒。理大重申會竭盡所能確保校園符合相關安全標準，為理大師生和員工提供健康安全的學習和工作環境。