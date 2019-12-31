【2019回顧】入理大靠叫喊聲找傷者　義務急救員：唔希望有下次

回顧2019年，《逃犯條例》修訂以及隨之而來的連串反修例事件，為香港帶來史無前例的衝擊，影響着每一名香港人。《香港01》於年終訪問不同人物，透過他們的故事，回顧過去一年的社會大事。 於11月17日發生的「理大圍城」持續13日，是過去半年以來歷時最長的「陣地戰」，校園變「戰場」，從校園離開約逾千人，多數被捕或被登記身份。 化名「K」的義務急救員在警方封鎖前離開理大，當時他與其他急救員商討過後，決定分批疏散以免集體被捕。本身是醫生的他坦言，曾想過留下幫忙，但顧慮太多，亦指提早離開當「逃兵」的感覺不好受，「再有嘅話我都會去。」不過他直言，「當然唔希望有下次。」 （2019年回顧人物訪問系列之七）

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聖誕假日前夕，K與記者回到理大附近走了一圈，自11月29日後，校園已由校方接手，外人如果從水馬的夾縫間窺探，只會與保安人員四目交投，看不出「戰場」的痕跡。

K是在11月17日中午進入理大校園，當日得知警方打算進入校園以及使用更大型武力應對，預期可能出現嚴重傷亡，K與相熟的醫生隨即趕往理大，希望幫得上忙。這天，是K第一次進入衝突核心區提供義務急救。

理大一役後，校園被黃色水馬圍封至今，K與記者在外圍邊走邊談。（張浩維攝）

校園內遇少年 傷者背部灼傷紅腫

當時警方在校園外不斷發射催淚彈，而在校園內與K對望的，是一些目測只得14、15歲的青少年。K憶述傷者數量多，場面混亂只靠聆聽傷者的叫喊，「佢哋識得嗌，例如食咗催淚彈要鹽水，或者畀嘢『乸親』。」他與同伴就憑這些叫喊聲定位，提供救援。

警方當日出動兩架水炮車及兩架裝甲車，是反修例衝突中規模最大的一次。K處理過的傷者有人被水炮車混入化學物質的水柱射中，整個背部灼傷紅腫，其他傷勢包括擦傷流血、呼吸困難等。

↓↓反修例風波持續逾半年↓↓

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提早離開理大，令K自覺似逃兵，他坦言感覺難受。（張浩維攝） 警方圍困前退場 自覺似「逃兵」感覺不好受 K說，當日很擔心傷者人數漸增，又怕帶備醫療物資不足，亦曾憂慮自己會否同告被困被拘捕。K坦言當時無想得太多，「我淨係知道我要幫人，見到有傷者就盡能力幫。」隨着事態發展，警方公告要求所有人離開理大，或採進一步行動，K與同行人商討過後決定分批疏散，K最終在傍晚前離開校園，距警方圍封校園行動，只差數小時。 「心情好複雜，都驚會影響自己的事業。」K坦承擔任義務急救員亦有風險，「我個心係想再留低……感情上會覺得想留下，但理性上未諗好。」他之後見到有身穿「急救」字樣反光衣的人在自己離開後「排排坐」被捕，感覺不好受，「其實大家都係幫人，好似我走咗唔使俾人拉，有啲對唔住留低嗰班人。」

理大一役之後，K即使只參與集會亦會隨身帶備醫療物資。（張浩維攝） 批警方圍困翌日才容許紅十字會進入救援 義務急救員在示威現場不時被質疑是「假救護」，在K眼中，急救員着眼點是見到有人受傷，他們便去提供救援。示威傷者留在校園，警方至翌日傍晚才容許紅十字會派員入內救援，作為醫生，K批評警方做法未有顧及基本人權，「完全唔理傷者，純粹係要佢哋投降……唔可以因為你話要拉示威者，連基本人權都唔理。」 醫護的角色在政治參與上相對較被動，近日有醫護成立新工會，或發起工業行動，雖然醫管局管理層明言將嚴肅跟進，但K認為醫護罷工並非一定錯誤。他認為醫護同樣是普通人，有人權、也有自己的立場與看法，亦有必要發聲，若罷工可選擇暫停非急性如專科門診服務，不影響市民使用緊急醫療服務。

倘再有類似理大圍城的情況，K表示自己仍會選擇救人。（張浩維攝）

願壓抑內心驚恐再救人 「佢哋係需要幫手嘅」

與記者談到醫院內的被補人士的情況時， 一隊10數人的防暴警察剛好巡經，K的談話聲漸弱，轉過頭來時，眼中盡顯不知所措。

記者問過他兩次，倘再有下次如理大圍困般的情境，他會如何選擇。初時，他的答案是「未諗好」，要顧慮事業、家人想法及自身安危，要面對感情與理性間的拉扯，心情複雜。

至訪問的末段，他的答案有所改變：「再有嘅話我都會去。」記者追問，如果因被控暴動罪而賠上醫生牌呢？K略顯猶豫，但仍堅定地回答：「我諗都唔驚，如果個個都咁驚，就無人理佢哋……當然唔希望有下次。」