青協大埔青年宿舍約收900申請　超額逾10倍　結果於1月7 日公布

政務司司張建宗在網誌談及本港房屋供應緊張，一直是困擾香港的「老大難」問題，他表示全港首個位於大埔、由香港青年協會負責興建和營運，提供80個宿位的青年宿舍至昨日(4日)截止，共收到約900份申請，結果後天(1月7日)將會在網上公布，被抽出的申請者需出席面談。經核實申請資格和篩選後，預計首批租戶最快可於3月入住。

全港首個、青協大埔青年宿舍約收900申請，結果將於1月7 日公布。(青協圖片)

全港首個位於大埔、由青協負責興建和營運的青年宿舍合共提供80個宿位，張建宗指在申請，即2019年12月16日至2020年1月4 日，青協共收約900份申請；電腦抽籤結果將於1月7日，在網上公布，被抽出的申請者需出席面談。經核實申請資格和篩選後，預計首批租戶最快可於3月入住。

張建宗表示，青年擁有獨立居住空間殊不容易。雖然首個青年宿舍提供的單位數量不多，但正積極與相關非政府機構推展和落實青年宿舍計劃下的其他六個項目，合共提供約3 300個宿位。

張建宗指，政府會密切留意社會對青年宿舍的需求，繼續與有興趣的非政府機構協商，以期提供更多單位。(資料圖片)

張建宗指，青年擁有獨立居住空間殊不容易；雖然首個青年宿舍提供的單位數量不多，但政府正積極與相關非政府機構推展和落實青年宿舍計劃下的其他6個項目，合共提供約3 300個宿位。

其中，保良局位於元朗馬田壆的項目提供1 680個宿位，是計劃下提供最多宿位的項目，預計於明年(2021年)第三季完成；東華三院位於上環和香港女童軍總會位於佐敦的項目已獲批撥款進行詳細設計，正全力推行有關工作﹔香港青少年發展聯會位於旺角項目的技術可行性研究已獲批核，即將展開施工前工作；聖公會位於元朗的項目，前期顧問研究也在最後階段；至於救世軍位於灣仔的項目，本年內會展開前期工程顧問研究。

他又指，行政長官亦在2019年《施政報告》宣布，放寬青年宿舍計劃相關安排，容許青年宿舍租戶遞交或保留其個人公屋申請，並可在配額及計分制下繼續累積分數；政府會密切留意社會對青年宿舍的需求，繼續與有興趣的非政府機構協商，以期提供更多單位。