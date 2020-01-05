中大學者：跨學科突破學科限制是未來研究主流　宜擴本地商業轉化

港府致力推動創科發展，團結香港基金2019年底發表科技創新研究報告，建議本港加強跨院校及跨學科在科研上的合作， 團結香港基金副總幹事黃元山及中大醫學院助理院長趙偉仁今日（5日）出席商台《政好星期天》節目就建議討論。 黃元山形容，本港院校受限於教資會機制的深層次問題，跨學科合作已不容易，當中涉及研究牽涉撥款、升遷機制，甚至是整間學校撥款。中大醫學院助理院長趙偉仁亦認為，跨學科可突破每個學科的限制，是未來研究主流，惟目前本港協助將成果轉化成商品的企業不多，現時多與內地或國際企業合作。

港府致力推動創科發展，團結香港基金2019年底發表科技創新研究報告，提倡成立跨學科和跨領域的大型研究機構，加強跨院校、跨學科在科研上的合作，帶動整個科創生態圈的發展。包括建議增加研發基金運用的靈活性，增加科研效率；建立科研人才儲備，為這些人才搭建階梯；加強大學、研發中心與產業的跨機構合作。

團結香港基金副總幹事黃元山認為，本港有很大的研發潛能，惟本港科研人才的人口比例，比新加坡少一半，加上受限於教資會機制的深層次問題，本港院校跨學科合作研究會牽涉撥款、升遷機制，甚至是整間學校撥款，故並不容易。他憂心若本港院校不打破局限合作，難有突破性科研成效，他指出，本港不同研究經費由不同政府部門撥出，當中並無統籌、缺乏規劃，建議創新及科技督導委員會邀請不同領域的專家合作，整合本港創科資源，制訂本港的創科願景。

趙偉仁：跨學科是未來研究主流

中大醫學院助理院長趙偉仁則表示，本港以往研究多著重個人領域，惟他認為跨學科研究才做到共贏，他在五、六年前開始與工程學院合作，研發微創手術儀器， 轉化到本港的臨床應用，如研發能透過內視鏡進行的機械人手術。​他直言，若大學科研人員只尋求寫出學術上影響力高的論文，而不考慮對社會的影響，研究成果只能留在象牙塔的頂尖，而跨學科可突破每個學科的限制，是未來研究主流。



他解釋，本地研究人員得出成果後，一般難以轉化成商品，惟研究能連接企業是十分重要，而現時本港醫學創新研究發展雛型後，一般會找內地或國際企業支持。