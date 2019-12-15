創科生活基金資助開發八段錦App獲獎　楊偉雄：公眾須給予空間

創新及科技局局長楊偉雄今日（15日）發表網誌，表示由創科生活基金資助開發的「八段錦健康遊戲」流動應用程式，最近獲Google Play選為香港「2019年度最佳自我提升應用程式」，他坦言推廣武術和健康概念的項目，在商業上可說是無利可圖，一般投資者缺乏誘因參與，若非有創科生活基金的資助，項目雖有嶄新意念，亦難以面世。 惟楊偉雄認為投資創科項目，目光「必須放遠，不能以傳統眼光來看待」，他透露當日有個別人士對項目成本效益有所質疑，惟楊偉雄指事實向公眾證明，發展創科需要給予空間、時間和資源。

Google Play香港「2019年度最佳自我提升應用程式」得主「八段錦健康遊戲」應用程式開發團隊Animoca Brands Ltd。（楊偉雄網詩截圖）

楊偉雄表示，推出創科生活基金，是要找尋新協作角度，鼓勵應用創科的新文化，為社會大眾及不同社群帶來裨益，讓市民感受到創科帶來的好處。今次獲獎的「八段錦健康遊戲」流動應用程式，將傳統的八段錦結合人工智能和機器學習，配合流動裝置鏡頭，由虛擬教練提供實時分析和語音提示，帶來嶄新用戶體驗。

「八段錦健康遊戲」流動應用程式今年5月推出，至本月初已錄得超過13000次下載。早前舉辦的多個免費八段錦智能程式工作坊，以及在Apple Store 進行的示範均反應熱烈。此外，程式除了在瑪麗醫院用於職業復康治療外，長者安居協會亦認同程式可幫助長者鍛鍊八段錦，安排長者義工試用。

「八段錦健康遊戲」流動應用程式的開發團隊與北角區街坊福利事務促進會代表早前到長者安居協會的長者中心作推廣，老友記樂在其中。（相片由長者安居協會提供）

楊偉雄透露，北角區街坊福利事務促進會夥拍本地科技企業Animoca遞交申請時，基金評審委員會認為，透過創新應用科技推廣八段錦十分可取，值得支持。楊偉雄指事實上，這類推廣武術和健康概念的項目，在商業上可說是無利可圖，一般投資者缺乏誘因參與。若非有創科生活基金的資助，項目雖有嶄新意念，亦難以面世。

楊：投資創科須「目光放遠」

惟他認為投資創科項目「目光必須放遠，不能以傳統眼光來看待」，而且有些得益非金錢可以衡量。創科生活基金以協助特殊社群為宗旨，正是要為一些商業價值不高，但具有社會價值的項目提供資助。以「八段錦健康遊戲」流動應用程式為例，項目為長者帶來強身、聯繫友伴兼且減輕孤獨感的益處，而且打破地域限制。在開發階段，開發商邀請了一群青年人協助測試，吸引他們投身創科。

楊偉雄透露當日有個別人士對項目成本效益有所質疑，惟他認為要以實幹的精神，以事實向公眾證明，發展創科需要給予空間、時間和資源，才能做出成果，新科技的應用亦需要包容才能印證其對社會可帶來的裨益。楊偉雄強調基金撥款機制嚴謹，審批過程集合了相關專家和基金評審委員會的專業意見。而撥款亦非一次過全數支付。申請機構須達到各階段的進度指標才會獲發下一期資助，資助期內所得的收入亦必須回饋於項目。