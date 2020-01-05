【逃犯條例】曾在滙豐總行工作羅致光：火燒滙豐銅獅子　令人神傷

修例風波至今未平，位於中環滙豐總行的銅獅子於元旦遊行當日，更被淋紅油和放火。勞福局局長羅致光今日(1月5日)在網誌特別談及事件，他表示：「火燒滙豐銀行銅獅子，令人神傷，更勾起了不少多年的回憶，所以今天只寫感受，不寫政策了」。 羅致光於網誌中憶述，因家住堅尼地城小學時已曾路過銅獅子，至大學畢業後在總行工作，每天更會與銅獅子說再見。他於網誌末段指，縱火令他聯想起學生「私了」章宗祥及火燒趙家樓，是五四運動中的黑暗面；「縱火，會燒去我們的過去，令到我們的未來再不一樣；難道真是要失去了，才懂得珍惜嗎？請珍惜香港。」

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羅致光指，近日不時收到破壞與縱火的新聞，在本應是開開心心的日子，添上黑暗的色調。特別是火燒滙豐銀行銅獅子，令人神傷，更勾起了不少多年的回憶。

家在堅尼地城的羅致光指，小學一、二年級時學校在大坑，當時是讀下午班，在不少個長週星期六放學後，便會步行兩個多小時回家；雖然六十年代的香港街景和今天有很大分別，不過滙豐門前的獅子依然如故。

他指，作為初小學生，路過這兩隻「巨大」的獅子時總是敬而遠之，從沒有勇氣爬上去摸它。不過，自從曾擁有過獅子錢罌和舊滙豐銀行大廈錢罌後，感覺便親近很多。

至大學畢業，便加入滙豐銀行電腦部，在中環和記大廈接受幾個月的培訓後，便在總行工作，每天出入「錢罌」大廈；放工時，會由德輔道中電車路步出，與銅獅子「史提芬」和「施迪」說再見，再步行回堅尼地城。

羅致光指，在過往數十年，和「史提芬」和「施迪」「疏遠」了，雖然在對面舊立法會大樓出入中環，但是習慣了它們的存在，至「有人放火破壞，它們才再浮現在我腦海中，亦不禁在口袋中取出紙幣，看看印在上面的獅子銅像。」

他指，縱火，令他聯想起學生「私了」章宗祥及火燒趙家樓，為五四運動中的黑暗面；學懂生火可以說是為人類文明點起曙光，但縱火卻可將文明摧毀。「心中的火，可為我們增加動力，改善社會；但放縱心中的火，便會破壞人與人之間的關係，令社會更撕裂、更難以復和。縱火，會燒去我們的過去，令到我們的未來再不一樣；難道真是要失去了，才懂得珍惜嗎？請珍惜香港。」