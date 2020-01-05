【武漢肺炎】陳肇始︰新增6宗肺炎徵狀個案 將加強監測武漢抵港者

武漢爆發不明病毒性肺炎，引起全港關注。食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）出席活動後會見傳媒，稱自醫管局晚上12時公佈本港共接八宗曾赴武漢返港後感不適個案後，截至目前為止再增六宗個案，即共十四宗。她提醒市民到內地時，不要前往濕街市或食野味，呼籲外遊返港的市民若感不適須盡快求醫。

她強調當局已加強整體抵港旅客的防控工作，而武漢到港列車及閘口已設有設備及相關人員監測及加強防控，當局將持續防控，並與內地當局商討需否在口岸位置加強防範。

消息指，新增的6宗個案，是4男2女，年齡介乎22至55歲，分別送往往伊利沙伯醫院、律敦治醫院、將軍澳醫院和瑪嘉烈醫院。