【武漢肺炎】陳肇始︰新增6宗肺炎徵狀個案 將加強監測武漢抵港者

武漢爆發不明病毒性肺炎，引起全港關注。食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）出席活動後會見傳媒，稱自醫管局晚上12時公佈本港共接八宗曾赴武漢返港後感不適個案後，截至目前為止再增六宗個案，即共十四宗。她提醒市民到內地時，不要前往濕街市或食野味，呼籲外遊返港的市民若感不適須盡快求醫。
她強調當局已加強整體抵港旅客的防控工作，而武漢到港列車及閘口已設有設備及相關人員監測及加強防控，當局將持續防控，並與內地當局商討需否在口岸位置加強防範。
消息指，新增的6宗個案，是4男2女，年齡介乎22至55歲，分別送往往伊利沙伯醫院、律敦治醫院、將軍澳醫院和瑪嘉烈醫院。
食物及衞生局局長陳肇始強調當局已加強整體抵港旅客的防控工作，而武漢到港列車及閘口已設有設備及相關人員監測及加強防控。（資料圖片）
陳肇始透露，繼早前的公布後，醫管局昨日下午12時至今日上午約11時，共有六人出現懷疑肺炎病徵，正接受監測。
消息指，新增的6宗個案，是4男2女，年齡介乎22至55歲，分別送往往伊利沙伯醫院、律敦治醫院、將軍澳醫院和瑪嘉烈醫院。
港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，有充分理由分析，武漢市的不明肺炎爆發涉及新型病毒，相信當地有發生懷疑涉及人傳人的情況，病毒亦有一定的殺傷力，認為本港要當作病毒可以人傳人的情況應對。被問到需否再加強防控的措施時，陳肇始表示，政府昨日（4日）公布「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，同時提升至嚴重應變級別；而上周二（12月31日）得悉武漢爆發肺炎的消息後，已立即加強措施，並於本月2日（周四）政府舉行跨部門會議，提醒要全方位防控。
另外，食衞局已向本港教育局、勞福局、社署轄下的長者中心、全港醫院、私家醫生等，以及內地經貿處等發信，通知北京、武漢等地本港已提升應變級別。陳肇始提醒市民到內地時，不要前往濕街市或食野味；若外遊返港後感不適，須盡快求醫。